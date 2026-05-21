Ya no son 10.000 pasos al día: el “japanese walking”, es la caminata ideal a partor de los 50 para mantenerse en forma durante más tiempo

Publicado el 21/05/26 à 18:36 Por El equipo editorial

Los beneficios de caminar para cuidar el cuerpo, el bienestar mental y la salud en general ya están más que demostrados. Y aunque cada paso cuenta, como recuerda el seguro médico francés Ameli, existen formas de caminar todavía más beneficiosas que otras. Es el caso del llamado japanese walking, una actividad física suave cuyos beneficios para la salud física y mental han sido destacados por la Universidad de Brown en su blog.

Este método recibe su nombre de uno de los primeros estudios japoneses que documentaron los efectos positivos de esta técnica basada en caminar por intervalos, alternando fases de ritmo rápido con otras más lentas. En realidad, el japanese walking no es una práctica exclusiva de Japón, sino una forma de caminar popular en todo el mundo gracias a su eficacia. Según explica la Universidad de Brown, consiste en caminar “a un ritmo sostenido durante tres minutos y después a un ritmo más lento durante otros tres minutos”, repitiendo este ciclo durante un máximo de 30 minutos. Se trata de una actividad accesible, rápida y con múltiples beneficios, especialmente interesante después de los 50 años para mantenerse activo de forma suave y preservar la vitalidad en el día a día.

Japanese walking: la caminata que ayuda a mantenerse en forma después de los 50

Esta técnica de caminata por intervalos resulta mucho más útil de lo que parece para cuidar el sistema cardiovascular. La Universidad de Brown señala que “el entrenamiento por intervalos, en cualquiera de sus formas, es especialmente beneficioso para la salud del corazón”.

La alternancia de ritmos actúa como un entrenamiento inteligente que mejora la capacidad cardiovascular y favorece una mejor oxigenación del cuerpo. Además, como el japanese walking se practica durante unos 30 minutos, esos cambios de intensidad se repiten varias veces y permiten obtener beneficios reales en poco tiempo.

El blog de la universidad también destaca que este tipo de caminata fortalece las articulaciones. Las personas que practican caminata por intervalos presentan una mejor flexión y extensión de las rodillas, así como una mayor capacidad aeróbica.

Y como cualquier actividad física, el japanese walking también mejora la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro, además de aportar un beneficio extra para el bienestar emocional: aumenta la producción de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad.

Caminar después de los 50: cómo empezar con el japanese walking

La caminata no requiere prácticamente ningún equipamiento —más allá de unas buenas zapatillas deportivas—, por lo que adoptar este método en la rutina diaria resulta muy sencillo.

Eso sí, si actualmente llevas una vida muy sedentaria, conviene empezar poco a poco. La recomendación es comenzar caminando durante tres minutos a un ritmo que te permita hablar sin dificultad. Después, acelera el paso ayudándote con el movimiento de los brazos para incrementar la velocidad. La idea es alcanzar un ritmo en el que hablar ya no resulte tan fácil, de forma que aumente la frecuencia cardíaca.

A continuación, vuelve a reducir el ritmo hasta recuperar una velocidad cómoda durante entre tres y cinco minutos. Después, acelera nuevamente durante un minuto y vuelve a disminuir el ritmo, repitiendo el proceso hasta completar unos 30 minutos de caminata. Para terminar correctamente la sesión y favorecer la recuperación, los expertos aconsejan caminar lentamente durante tres minutos antes de detenerse por completo.