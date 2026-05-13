Ni abdominales ni cardio: este es el músculo clave para perder grasa abdominal que muchas personas ignoran (según una profesora de pilates)

Actualizado el 13/05/26 à 11:30 Por El equipo editorial

Cuando se habla de perder grasa abdominal y conseguir un vientre plano, normalmente pensamos en abdominales, planchas o ejercicios de cardio. Sin embargo, hay un músculo fundamental que sigue siendo ampliamente ignorado: el suelo pélvico. Situado en la base de la pelvis, este conjunto de músculos desempeña un papel clave en el soporte de la faja abdominal y en la postura global del cuerpo. Cuando está tonificado y bien coordinado con los músculos profundos, ayuda a sostener mejor los órganos y a fortalecer de forma natural el centro del cuerpo.

Por el contrario, un suelo pélvico debilitado puede favorecer la flacidez abdominal, una mala postura y la sensación de vientre hinchado. Con la edad, después de un embarazo o debido a un estilo de vida sedentario, estos músculos pueden perder tonicidad. Cada vez más entrenadores deportivos y especialistas en Pilates recuerdan que trabajar únicamente los abdominales superficiales no es suficiente para afinar la cintura de forma duradera. El verdadero trabajo para lograr un vientre plano comienza más en profundidad, con los músculos del suelo pélvico.

Vientre plano: los consejos de los profesores de Pilates para fortalecer el suelo pélvico

Los profesores de Pilates insisten en un punto esencial: el suelo pélvico trabaja en sinergia con los músculos profundos del tronco, especialmente con el transverso abdominal. El objetivo no consiste simplemente en “contraer” esta zona de manera permanente, sino en aprender a coordinar la respiración, la postura y la activación muscular. Varios especialistas explican que la respiración diafragmática desempeña un papel fundamental en esta activación profunda del centro del cuerpo.

Según los expertos consultados por la revista Women’s Health, el Pilates puede mejorar la conciencia corporal y ayudar a movilizar mejor el suelo pélvico en la vida diaria. Los ejercicios suaves y controlados permiten limitar la presión excesiva sobre el abdomen mientras fortalecen progresivamente los músculos profundos. No obstante, los especialistas recuerdan que el suelo pélvico no debe permanecer constantemente contraído: algunas personas sufren, de hecho, un exceso de tensión muscular. El objetivo es encontrar un buen equilibrio entre contracción y relajación.

Los ejercicios de Pilates más eficaces para trabajar el suelo pélvico y conseguir un vientre más plano

Entre los ejercicios más recomendados se encuentran los bridges (puentes de glúteos), los knee drops o los movimientos de plancha suave inspirados en Pilates. Estos ejercicios trabajan simultáneamente el transverso abdominal, los glúteos y el suelo pélvico sin generar una presión excesiva sobre los órganos. Los entrenadores también recomiendan ejercicios de respiración profunda con activación de la parte baja del abdomen, especialmente eficaces para reconectar con los músculos profundos que a menudo se olvidan en los entrenamientos tradicionales.

Por el contrario, algunos ejercicios abdominales tradicionales —como los crunches intensivos o las elevaciones de piernas mal ejecutadas— pueden aumentar la presión intraabdominal y debilitar el suelo pélvico cuando ya está frágil. Por ello, los expertos recomiendan priorizar ejercicios controlados y progresivos en lugar de sesiones demasiado intensas. Combinado con una alimentación equilibrada y una actividad física regular, el fortalecimiento del suelo pélvico puede ayudar a mejorar la postura, reafirmar la cintura y dar al abdomen un aspecto más plano a largo plazo.