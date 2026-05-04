Olvídate de los 10.000 pasos: este método de caminar es más fácil y podría tener más beneficios

Publicado el 04/05/26 à 11:06 Por El equipo editorial

Algunas veces es complicado cumplir el objetivo de los 10.000 pasos diarios. Ante esta situación, existen algunos estudios que destacan los beneficios de sesiones de caminata mucho más cortas, también llamadas “micro-walking” o “snack walking”. Estas consisten en dividir la actividad física en varias caminatas breves repartidas a lo largo del día. Así, en lugar de aspirar a una única salida larga, se priorizan sesiones de 5 a 10 minutos, fáciles de integrar en una agenda apretada.

Entre el trabajo sedentario, los desplazamientos y las obligaciones diarias, a veces resulta complicado encontrar una hora idónea para caminar. Estas microcaminatas permiten moverse con regularidad sin restricciones, aprovechando momentos clave: después de las comidas, entre reuniones o incluso durante una llamada telefónica. Este modelo resulta muy atractivo porque elimina la presión del rendimiento y favorece la constancia, un factor esencial para la salud.

Snack walking: beneficios demostrados para la salud cardiovascular y la regulación de la glucosa

Los beneficios del snack walking no son solo algo pasajero. Varias investigaciones en fisiología y salud pública muestran que periodos cortos de actividad física recurrente pueden tener un impacto significativo en el organismo. Un estudio publicado en la revista Nature Medicine demostró que unos minutos de caminata rápida después de las comidas ayudan a regular mejor la glucosa en sangre, reduciendo así los picos de azúcar. El hecho de interrumpir regularmente los periodos de sedentarismo desempeña un papel importante: permanecer sentado durante demasiado tiempo se considera hoy un factor de riesgo independiente. Al acumular estas pequeñas caminatas, se activa el metabolismo, se estimula la circulación sanguínea y se favorece un mayor gasto energético global, a veces equivalente o incluso superior al de una caminata larga aislada.

Caminar: cómo adoptar el snack walking en el día a día

Poner en práctica el snack walking no requiere ni equipamiento específico ni una organización compleja. La idea es, ante todo, aprovechar las oportunidades de movimiento a lo largo del día. Por ejemplo, caminar de 5 a 10 minutos después de cada comida es un excelente hábito. Esto no solo ayuda a la digestión, sino que también permite establecer una rutina fácil de mantener. También se pueden programar recordatorios para levantarse y caminar cada hora, sobre todo en esos casos de trabajo sedentario.

Para maximizar los beneficios, se recomienda adoptar un ritmo dinámico, sin necesidad de llegar al agotamiento. La clave es mantener la regularidad y acumular estos momentos activos. Subir escaleras, bajarse una parada antes o dar unos pasos durante una llamada son estrategias muy efectivas. Con el tiempo, estas microcaminatas se convierten en un reflejo y pueden llegar a cambiar por completo nuestra relación con la actividad física: menos exigente, pero más constante y, por tanto, a menudo más beneficiosa a largo plazo.