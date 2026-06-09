Caminar: este es el consejo por excelencia de una especialista para mantener la motivación a partir de los 50 años

Publicado el 09/06/26 à 11:43 Por El equipo editorial

A partir de los 50 años, caminar suele presentarse como una de las mejores actividades físicas para mantener una buena salud. Es accesible, suave para las articulaciones y adecuada para la mayoría de niveles de forma física. Ayuda a mantener el sistema cardiovascular, conservar la masa muscular y favorecer el bienestar mental. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, muchas personas tienen dificultades para mantener este hábito a largo plazo.

El entusiasmo de las primeras semanas a veces da paso al cansancio. Entre las obligaciones del día a día, molestias puntuales o simplemente falta de motivación, caminar acaba quedando en segundo plano. Sin embargo, según la doctora Suzanne Bartlett Hackenmiller, directora médica de AllTrails, existe una estrategia sencilla que puede marcar la diferencia: dejar de ver el paseo como una obligación y convertirlo en un verdadero momento de disfrute.

Caminar: el principal reto para la constancia después de los 50, según una médica

Según la especialista, muchas personas abandonan la caminata porque poco a poco se convierte en sinónimo de esfuerzo o carga. “A menudo la abandonan porque empieza a percibirse como incómoda, poco práctica o como una tarea adicional que sienten que no hacen bien”, explica. Cuando una actividad se vive como una obligación, resulta mucho más difícil mantenerla en el tiempo.

Para revertir esta tendencia, la doctora Hackenmiller recomienda simplificar al máximo la práctica. “La forma de cambiar esto es hacerla más fácil, más agradable y más accesible”, señala. Esto puede lograrse eligiendo rutas cercanas al hogar, paseos por zonas verdes o salidas con un amigo. El objetivo no es batir récords de distancia o velocidad, sino crear una experiencia positiva que invite a repetirla.

“Cuando caminar se siente como un cuidado personal en lugar de una obligación, la constancia surge de forma natural”, añade.

El consejo nº1 de la médica para mantener el hábito a largo plazo

Para quienes desean integrar la caminata de forma duradera en su vida diaria, la especialista lanza un mensaje claro: no esperar a que se den las condiciones perfectas para empezar. “No espere a tener el equipo perfecto, el clima ideal o el momento adecuado para empezar a caminar”, aconseja. Esta búsqueda constante del momento perfecto puede convertirse en un obstáculo que retrasa la acción.

En su lugar, recomienda apostar por pequeños paseos fáciles de integrar en la rutina. Unos minutos por la mañana, durante la pausa del almuerzo o después de cenar pueden ser suficientes para crear un hábito estable. Según ella, caminar al aire libre aporta beneficios extra gracias a la exposición a la luz natural, la reducción del estrés y la mejora del sueño.

“Pequeños paseos realizados con regularidad representan algo significativo a largo plazo”, señala la doctora Hackenmiller. En otras palabras, la clave del éxito no es la intensidad, sino la constancia. Unos pocos pasos cada día pueden tener más impacto en la salud que una larga caminata ocasional seguida de varias semanas de inactividad.