Un entrenador desvela sus 3 trucos para entrenar a pesar del calor extremo sin ponerse en peligro

El termómetro se está disparando actualmente en muchos lugares de España. La alerta naranja por ola de calor afecta a muchas zonas donde también están sufriendo estas temperaturas extremas. Sin embargo, este clima sofocante no tiene por qué detener tu actividad física regular. Puedes seguir activo y en movimiento durante toda la temporada de verano. Tus objetivos de forma siguen siendo alcanzables siempre que respetes normas sanitarias estrictas. Un seguimiento riguroso permite entrenar con tranquilidad a pesar del calor ambiental.

Para eliminar la grasa abdominal, la prudencia sigue siendo clave en verano. Correr a 35 °C sigue siendo posible sin sufrir consecuencias graves. Christophe Petagna, entrenador deportivo profesional comparte hoy sus recomendaciones para practicar deporte con total seguridad. Así evitarás poner en riesgo tu salud durante los días más calurosos. El bienestar debe guiar siempre tu rutina deportiva diaria.

Eliminar la grasa abdominal en plena ola de calor

El agua es indispensable para el correcto funcionamiento del organismo humano. Su importancia vital aumenta durante las olas de calor intenso. Debes anticipar tus necesidades de hidratación antes de cada sesión de entrenamiento. Bebe regularmente pequeños sorbos mucho antes de comenzar el esfuerzo físico. Continúa hidratándote durante y después de la actividad deportiva. Christophe Petagna explica claramente la regla esencial de seguridad: «Si tienes sed, es casi demasiado tarde. Ya estás en un inicio de deshidratación peligrosa».

Para optimizar tus resultados, el primer truco es mantener una hidratación constante y anticipada. Mantén el agua en la boca durante unos segundos antes de tragarla definitivamente. Este gesto simple permite mezclar el líquido con la saliva de forma más eficaz. Así, el organismo asimilará mucho mejor los nutrientes esenciales del agua. El líquido aporta minerales como magnesio, calcio y potasio. Estos minerales apoyan el trabajo de los músculos durante la actividad. Una buena hidratación ayuda a evitar lesiones musculares frecuentes en verano.

La importancia del equipamiento y la planificación deportiva

El segundo truco consiste en elegir un equipamiento técnico, transpirable y adecuado. La ropa deportiva debe tener propiedades textiles específicas para el verano. Estos tejidos ligeros ayudan a regular de forma natural la temperatura corporal. El entrenador comparte una técnica útil para los aficionados al running: mojar abundantemente la gorra antes y durante el esfuerzo prolongado. También se recomienda usar una crema solar deportiva protectora. Esta protege la piel sin escurrirse ni irritar los ojos.

El tercer truco consiste en adaptar el esfuerzo y planificar las sesiones con precisión. Programar los entrenamientos evita salir de forma improvisada bajo un sol abrasador. Correr entre las 11:00 y las 16:00 es completamente inútil en verano. No ayuda a perder más peso, a pesar de la sudoración excesiva. Es mejor optar por salidas al amanecer o al atardecer. También conviene acortar el calentamiento, ya que las articulaciones se calientan más rápido. Después del ejercicio, espera unos minutos antes de tomar una ducha fría.