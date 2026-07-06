Las personas con un alto nivel intelectual se reconocen por este detalle en su forma de vestir, según los expertos

Publicado el 06/07/26 à 10:10 Por El equipo editorial

El armario de una persona cuenta una historia que va mucho más allá de la simple apariencia. De hecho, varios expertos determinan ciertas conexiones entre la forma de vestir y el funcionamiento cognitivo. Estos estudios explican cómo determinadas elecciones en la forma de vestir reflejan una forma particular de hacer frente a la vida, sin afirmar que una prenda pueda medir directamente el coeficiente intelectual. Además, los psicólogos observan que las personas con un alto nivel intelectual suelen adoptar estrategias de vestimenta concretas, a menudo discretas. Así, un blazer bien entallado, un jersey sencillo o un vestido de un solo color pueden reflejar una reflexión profunda sobre la imagen que se desea proyectar.

Estas decisiones responden a una lógica casi automática más que al azar. Según la revista Psychologies, estas personas construyen su estilo en torno a principios que optimizan su energía mental. Detrás de esta sencillez aparente se esconde una estrategia de gestión de los recursos cognitivos. La ropa se convierte así en una herramienta al servicio del rendimiento intelectual. De este modo, reducir el número de decisiones diarias relacionadas con la vestimenta libera espacio mental para tareas más complejas.

El minimalismo y los tonos neutros como estilo de vestir

Las investigaciones describen un estilo claramente minimalista entre las personas con un alto coeficiente intelectual: prendas sobrias, cortes limpios y accesorios discretos. Steve Keating, experto en liderazgo citado por Mannheim24, explica que: «Quien presta atención a los pequeños detalles demuestra que también actúa con cuidado en aquello que realmente importa. Quien los ignora pierde credibilidad».

Por su parte, Michelle Lewis, experto en psicología del color, identifica un patrón más que una simple preferencia cromática. Ha observado este comportamiento en numerosos directivos y ejecutivos de alto rendimiento. Estas personas construyen sus conjuntos alrededor de tonos neutros como el negro, el gris, el blanco y el beige, complementados con un color de acento elegido de forma deliberada.

Un estudio realizado por la plataforma Unbound desvela que el 81 % de las personas encuestadas prioriza la comodidad por encima del precio o de las tendencias. Esta prioridad reduce las distracciones físicas y libera recursos mentales. La psicóloga clínica Rachel Goldman recuerda que los colores influyen directamente en el bienestar y el comportamiento. El azul evoca inteligencia y estabilidad; el negro proyecta autoridad y elegancia; el blanco simboliza claridad y control. Así, las personas con un alto coeficiente intelectual seleccionan estos colores para optimizar su estado mental y crear un entorno visual que favorezca su manera de pensar.

La psicología del color al servicio de la inteligencia

Michelle Lewis profundiza en este análisis al afirmar que: «La psicología del color puede decirnos mucho sobre la forma en que una persona procesa el mundo, y la manera en que aborda la elección de los colores está profundamente relacionada con la inteligencia».

La elección de los colores puede indicar si alguien tiende más a la introspección o a la acción, si reflexiona antes de hablar o si se deja llevar por el instinto. La experta también observa que los colores del entorno influyen en la concentración, la velocidad de procesamiento de la información y la creatividad. Las personas muy inteligentes ajustan estos factores para favorecer su forma de pensar. Comprenden que su entorno visual influye en sus capacidades cognitivas.

El estilo de vestir de las personas inteligentes refleja una estrategia cognitiva deliberada. Elecciones que parecen sencillas esconden una comprensión profunda de la psicología humana. La sobriedad en la vestimenta se convierte en un determinante de elegancia intelectual, sin pretender medir directamente la inteligencia. Los psicólogos detectan patrones de comportamiento recurrentes que reflejan una reflexión profunda sobre la optimización personal. En definitiva, un estilo minimalista y estructurado expresa la voluntad de suprimir lo superfluo para concentrarse en lo importante.