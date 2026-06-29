Este símbolo que no deja de aparecer en tus sueños podría tener un significado, según un experto

Actualizado el 29/06/26 à 20:21 Por El equipo editorial

Para algunos investigadores, los sueños ayudan a organizar los recuerdos y a procesar las emociones. Para otros, constituyen una ventana abierta hacia nuestro inconsciente. El psiquiatra suizo Carl Jung fue incluso más lejos. En varias de sus obras, entre ellas Estructura y dinámica de la psique y La vida simbólica, defendió la idea de que los sueños no son simples historias inventadas por el cerebro. Según él, utilizan un lenguaje simbólico para llamar nuestra atención sobre conflictos internos, emociones ignoradas o procesos de transformación personal.

Más aún, algunos sueños podrían indicar la dirección que está tomando nuestra vida incluso antes de que seamos conscientes de ello. Sin hablar de predicciones en un sentido sobrenatural, el psiquiatra consideraba que nuestro inconsciente es capaz de percibir patrones invisibles para la mente consciente. Estos son algunos de los signos a los que, según Jung, conviene prestar especial atención.

Los sueños que se repiten nunca son casualidad

Para Carl Jung, cuando un mismo símbolo aparece de forma repetida en distintos sueños, no es fruto del azar. Un árbol, una manzana, una casa, una llave o incluso un animal pueden volver noche tras noche porque tu inconsciente está insistiendo en un asunto que todavía no has comprendido del todo. Mientras ese mensaje no sea integrado, el símbolo puede seguir reapareciendo bajo diferentes formas.

Los rostros desconocidos también forman parte de los elementos que más intrigan a quienes sueñan. Según el enfoque junguiano, estas personas suelen representar facetas ocultas de nuestra propia personalidad. En ocasiones encarnan cualidades que nos negamos a reconocer o emociones que preferimos ignorar. Para Jung, la identidad de esos personajes es menos importante que el papel que desempeñan en el sueño y las emociones que despiertan.

Las emociones y los recuerdos también pueden contener un mensaje

Las emociones experimentadas durante el sueño constituyen igualmente una pista muy valiosa. Un miedo intenso, una profunda tristeza, una alegría inexplicable o una sensación de gran alivio pueden desvelar sentimientos que hemos dejado de lado en nuestro día a día. Cuando un sueño sigue afectándote de forma intensa después de despertar, es posible que esté sacando a la superficie un conflicto o una emoción que aún no han sido resueltos.

Por último, cuando el pasado regresa con frecuencia a tus sueños, Jung no lo interpretaba necesariamente como una señal de nostalgia. Revivir una escena de la infancia, volver a una antigua vivienda o reencontrarse con una persona fallecida puede ser una forma de revisar una experiencia desde la perspectiva del adulto en el que te has convertido. El cerebro no siempre intenta reproducir fielmente los recuerdos, sino más bien otorgarles un nuevo significado.