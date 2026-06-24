Si no puedes evitar acariciar perros en la calle, esto es lo que los expertos dicen sobre tu personalidad

Es probable que seas de esas personas que se detienen siempre que cruzan un perro en la calle. Tras pedir permiso a su dueño, no puedes resistirte a acariciarlo unos minutos antes de seguir tu camino. A primera vista, este gesto parece inofensivo. Sin embargo, desde hace tiempo despierta el interés de psicólogos e investigadores. ¿Por qué sentimos esa necesidad casi instintiva de entrar en contacto con ciertos animales, incluso sin conocerlos?

Contrariamente a lo que podría pensarse, esta reacción no se debe únicamente al afecto hacia los perros. Según diversos estudios recogidos por la revista Psychologies, el cerebro reacciona de forma muy particular cuando se encuentra con un perro. Su mirada, su expresión y su comportamiento activan una respuesta biológica que favorece el vínculo social y genera una sensación de bienestar. Una explicación científica que ayuda a entender este comportamiento tan común.

El cerebro reacciona de forma natural ante la presencia de un perro

El simple hecho de ver a un perro activa varios mecanismos en el cerebro. Según las investigaciones citadas por Psychologies, este encuentro favorece la producción de oxitocina, conocida como la “hormona del apego”. Esta sustancia juega un papel clave en los vínculos afectivos y en la sensación de confianza.

Los grandes ojos de los perros y su actitud generalmente percibida como amable estimulan en los humanos un deseo natural de cuidarlos. Este reflejo está profundamente arraigado en nuestra biología. Acariciar a un perro no es solo un gesto de cariño, sino también una respuesta neurológica que contribuye a una sensación de calma y bienestar.

Esta teoría ha sido confirmada por un estudio de la doctora Patricia Pendry, investigadora de la Universidad Estatal de Washington, publicado en la revista AERA Open Journal. Su equipo observó a 249 estudiantes divididos en cuatro grupos. Algunos podían acariciar perros o gatos durante unos minutos; otros solo observaban la interacción, miraban fotos de animales o formaban parte de una lista de espera.

Diez minutos bastan para reducir el estrés

Los resultados del estudio son claros. Solo los participantes que tuvieron contacto físico directo con los animales experimentaron una disminución significativa del cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Observar a alguien acariciar a un perro o ver imágenes de animales no producía el mismo efecto.

Según los investigadores, unos diez minutos de contacto real son suficientes para provocar un cambio medible en la química del cuerpo. El tacto desempeña, por tanto, un papel clave en la sensación de relajación que sentimos al acariciar a un perro.

Sin embargo, esta interacción nunca debe olvidar el respeto hacia el animal. Como recuerdan los expertos, es imprescindible pedir permiso al dueño antes de acercarse a un perro desconocido. También es importante observar su comportamiento: desviar la mirada, bostezar o lamerse el hocico repetidamente pueden ser señales de incomodidad. En ese caso, es mejor respetar sus límites. Más allá del simple placer, este pequeño momento de conexión puede convertirse en una auténtica pausa en un día ajetreado. Para los psicólogos, también refleja nuestra necesidad profunda de crear vínculos auténticos y reconectarnos con el presente.