El mejor consejo sobre el amor que una abuela dejó antes de morir a los 94 años y que hoy cobra más sentido que nunca

Publicado el 22/06/26 à 15:22 Por El equipo editorial

Jane, una figura afectuosa de la llamada “generación silenciosa”, falleció a los 94 años. Así se reunió con su esposo Lewis. Fue al descubrir un antiguo vídeo de 20 minutos cuando su nieta revivió su memoria, según YourTango. En el vídeo, Jane aparecía sentada en un sillón azul, hablando con picardía sobre su coche en perfecto estado. La grabación se realizó sin que ella lo supiera. Escuchar su voz a través de la pantalla resultó una experiencia conmovedora.

A esta abuela le encantaba que le explicaran conceptos modernos como TikTok o la inteligencia artificial. También disfrutaba de los crucigramas diarios para mantenerse activa, del chicle y de los refrescos. Antes de su partida, su familia le prometió mantener vivo su recuerdo. Fue entonces cuando aceptó compartir su mejor consejo sobre las relaciones amorosas.

Jane tenía una sabiduría notable y un carácter muy franco para su época. Repartía sus consejos con generosidad, tanto si se los pedían como si no. Sus conversaciones íntimas sobre la vida en pareja dejaron una profunda huella en su entorno. Esta mujer estaba claramente adelantada a su tiempo. Sus reflexiones revelan una visión muy moderna del respeto mutuo. A través de sus propios recuerdos, dejó una auténtica filosofía de vida en pareja.

El mejor consejo sobre las relaciones amorosas y la igualdad

En los años 40, su esposo Lewis a veces intentaba protegerla de las realidades del mundo exterior. En aquella época, las parejas nunca hablaban en público sobre sexualidad. Sin embargo, durante eventos profesionales, Jane observaba atentamente el comportamiento de los invitados en el bar. Luego le gustaba debatirlo abiertamente con su marido durante el camino de vuelta a casa. Lewis le pedía que no prestara atención a esos asuntos, pero Jane respondía que era imposible ignorarlos. Finalmente, su esposo reconoció la validez de sus observaciones y comenzó a darle más crédito en esos temas.

Jane también se negaba a someterse a los estereotipos de género de su época. Un día, su suegro reprochó a Lewis que estuviera secando los platos. Jane intervino de inmediato para marcar límites. Dijo que nunca más haría la vajilla en su lugar. En 1946, durante su luna de miel en Nueva York, ocurrió otra situación similar: Lewis esperaba que su esposa deshiciera sus maletas, como hacía su madre. Jane se negó rotundamente y le obligó a encargarse él mismo de su equipaje.

Romper los tabúes y elegir la felicidad

Esta abuela tenía una visión muy aguda sobre la evolución del placer sexual. Al mencionar el libro Cincuenta sombras de Grey, se divertía comparándolo con su época. En aquel tiempo, la sexualidad era mucho más tradicional y sin matices. Los hombres apenas se preocupaban por el placer de su pareja. Todo estaba dictado por el deseo exclusivo del marido, sin posibilidad de discusión. Jane se alegraba de ver la mayor igualdad en las parejas modernas. Insistía en la importancia de que los hombres comprendieran esta nueva dinámica.

El secreto de su longevidad residía en su optimismo constante. Jane siempre eligió mantener una actitud positiva ante la vida. Tuvo la suerte de atravesar pocas tragedias importantes. Incluso ante las dificultades, se negaba a centrarse en lo negativo y prefería recordar los buenos momentos compartidos. Fue esa elección consciente la que le permitió vivir una vida plena y feliz. Sus últimas palabras de afecto evocaban una tierna caricia alrededor del cuello.