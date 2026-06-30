Las personas que habitualmente dicen estas 9 frases podrían carecer de inteligencia emocional, según los expertos

Publicado el 30/06/26 à 17:41 Por El equipo editorial

Tendemos a pensar que todos somos capaces de tener inteligencia emocional. Después de todo, sabemos cuándo sonreír, cómo pedir disculpas o cómo hacer un cumplido. Sin embargo, la inteligencia emocional no está solo en los grandes gestos o en las expresiones emocionales evidentes. A menudo se manifiesta de forma más sutil, a través de las palabras que elegimos de manera inconsciente, sobre todo cuando no prestamos suficiente atención a lo que decimos. Frases simples como “Solo digo la verdad” o “Eres demasiado sensible”. Pero estas expresiones suelen esconder una falta de inteligencia emocional, sin una verdadera conciencia de las emociones, según HackSpirit.

Lo que resulta interesante, tanto desde el punto de vista psicológico como desde la práctica de la meditación, es que el déficit de inteligencia emocional no siempre está relacionado con desconocer el concepto. Con frecuencia, se debe a una distracción interna, a una reactividad excesiva o a un exceso de centrarse en uno mismo, lo que impide poner en práctica esa inteligencia emocional en el día a día.

Frases que denotan falta de inteligencia emocional

Aun así, incluso quienes creen ser empáticos pueden sabotear esta capacidad con frases hechas, pronunciadas sin reflexión. Por ejemplo, “Solo digo la verdad” no siempre refleja una honestidad sincera: a menudo es una forma de justificar una franqueza dura, sin tener en cuenta el impacto en la otra persona. Este tipo de expresión desplaza la responsabilidad del daño emocional hacia quien escucha.

Del mismo modo, frases como “Exageras” o “No te lo tomes a mal” invalidan los sentimientos ajenos, sin mala intención, pero cortando la verdadera conexión emocional. Lo que falta en estos casos es una presencia atenta: detenerse a percibir cómo nuestras palabras afectan realmente al otro, y no solo lo que queríamos decir.

También conviene observar expresiones como “Sé exactamente cómo te sientes”, que aunque suelen decirse para consolar, en realidad pueden borrar el dolor del otro e imponer una experiencia personal. Otras frases comunes cumplen una función similar, como “Me da igual”, utilizada para ocultar desinterés o cierre emocional, cuando las personas con mayor inteligencia emocional suelen preferir decir: “Aún no sé lo que siento”.

Otros rasgos que podrían denotar poca inteligencia emocional

También encontramos frases que cierran la puerta al diálogo y la comprensión, como “Ya sabía que esto iba a pasar”, que prioriza la necesidad de tener razón por encima de la escucha. Por último, expresiones que comienzan con “Al menos…” o “Deberías…” suelen reflejar una voluntad de corregir o “arreglar” al otro, en lugar de acoger sus emociones.

Otro ejemplo: ante una crítica o un distanciamiento, la reacción habitual suele ser la defensiva o el retraimiento. Pero la atención plena crea una pausa que permite escuchar de verdad. Ese cambio —hablar con presencia en lugar de en piloto automático— es fundamental. Esto también implica reconocer que algunas frases, incluso bien intencionadas, como “Sé exactamente cómo te sientes”, pueden borrar la experiencia única del otro. La inteligencia emocional no consiste en imponer nuestro propio relato, sino en acoger el del otro.