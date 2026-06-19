Colas en Lidl por el pantalón corto de lino por menos de 6 euros que estiliza la cintura y será tu gran favorito del verano

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, las prendas fresquitas y cómodas se convierten en las grandes protagonistas del armario, sin dejar de lado el estilo. Y es que los pantalones cortos son una de las prendas que más apetece llevar cuando llega el buen tiempo. Pueden ser vaqueros, de lino o de punto, entre otros tejidos. Son un auténtico imprescindible. En 2026, la tendencia son los modelos largos y amplios, similares a las bermudas. Se trata de un corte elegante y fácil de llevar, que se adapta a todos los estilos y tipos de cuerpo. Pero en Lidl hemos fichado el pantalón corto perfecto para estilizar visualmente la zona del abdomen por menos de 6 euros. ¿Lista para verlo?

El pantalón corto de Lidl por 5,99€ ideal para estilizar la figura

Este pantalón corto de Lidl está confeccionado en lino, un material muy apreciado en verano porque es fresquito y permite que la piel respire. Además, este modelo en cuestión resulta muy favorecedor, ya que se adapta a las curvas sin apretar la zona abdominal. Su corte ligeramente ancho favorece a todo tipo de siluetas.

Por menos de 6 euros, este pantalón está disponible en verde, estampado y gris topo: tres tonos neutros, atemporales y fáciles de combinar. Está disponible desde la talla S hasta la XL, equivalentes aproximadamente a las tallas 34 a 44.

Puedes combinarlo con una camiseta blanca, una camisa de lino, un top de punto o una simple camiseta de tirantes. En cuanto al calzado, las chanclas son una opción ideal para la playa o las vacaciones. También puede quedar muy bien con sandalias o mules. Tú decides cómo adaptarlo a tu estilo.

ESMARA®, pantalón corto de mujer de lino, Lidl: 5,99 euros.

¿Cómo llevar pantalones cortos en verano?

Si lo que buscas es una prenda cómoda y favorecedora en verano, este modelo de Lidl es un buen ejemplo: fluido y fresquito, pero sin resultar excesivamente corto. Además, con este modelo puedes lucir una figura más estilizada combinándolo por ejemplo con una prenda superior del mismo estilo para crear un conjunto coordinado muy actual. Y, para completar el look, puedes añadirle unas alpargatas con cuña o unas chanclas si buscas un conjunto veraniego y a la moda.

Para lucir tus shorts de Lidl con elegancia, una camisa blanca ligeramente oversize es una gran aliada. Puedes llevarla abotonada de forma relajada o abierta sobre un top ajustado para crear líneas verticales que alarguen visualmente la silueta. Durante el día, combínala con zapatillas deportivas o chanclas para conseguir un estilo casual y elegante. Para la noche, sustituye las deportivas por unos mules de tacón y cambia el algodón por una camisa de satén o seda. ¡Triunfarás!