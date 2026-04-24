El truco para ayudar a tu chico a elegir mejor sus camisas sin que acabe en peleas ni reproches

Publicado el 24/04/26 à 18:04 Por El equipo editorial

Las cosas como son. Todas hemos vivido ese momento de camisa de cuadros marrón demasiado grande que vuelve a ponerse para la cena en casa de sus padres, el polo-camisa arrugado que se pone pensando que va elegante… Y al fin y al cabo, sabemos lo que SÍ funciona. Solo que no siempre sabemos cómo decirlo sin que acabe en una discusión sobre “su derecho a vestirse como quiera”. La buena noticia es que existen formas de influir sin llegar al conflicto. Técnicas suaves, cómplices, que dan resultados reales. ¡Mira!

Empieza por el cumplido, no por la crítica

En muchas ocasiones, ante un consejo de moda no solicitado, se activa automáticamente el modo defensivo. ¿La solución? No empezar nunca por lo que falla, sino por lo que funciona. “¿Has visto lo bien que te queda la azul?” vale mil veces más que “¿por qué te pones otra vez la marrón?”. Lo positivo crea una referencia. La crítica crea un muro. Una vez que ha interiorizado que la azul le favorece, puedes orientar poco a poco sus futuras compras en esa misma dirección.

La regla de oro: el corte lo es todo

¿Conoces esa sensación cuando un hombre lleva una camisa en su justa medida? Da la impresión de que la prenda está hecha para él. No es cuestión de marca ni de precio, sino de corte. Una camisa demasiado grande queda floja y da aspecto descuidado. Una demasiado ajustada tira de los botones y deja ver la camiseta interior. Una camisa bien cortada hace justo lo contrario.

3 claves básicas que puedes transmitir con diplomacia:

Las costuras de los hombros deben caer justo en el extremo del hombro.

Las mangas deben terminar a la altura de la muñeca, ligeramente por encima de la base del pulgar.

Con el cuello cerrado, deben caber dos dedos entre el cuello y la camisa: ni más ni menos.

¿Cómo decírselo sin parecer una clase? La próxima vez que se pruebe algo, basta con un “espera, las costuras del hombro… caen demasiado, prueba una talla menos”. Es un dato, no una opinión.

Los colores: construir un armario que funcione

La camisa blanca, el azul claro y el azul marino funcionan con casi todos los tonos de piel y combinan con todo. Son la base. Después, según su tono de piel:

Piel clara y rubios : rosa palo, gris perla, verde salvia.

: rosa palo, gris perla, verde salvia. Piel media : blanco roto, burdeos, caqui, azul petróleo.

: blanco roto, burdeos, caqui, azul petróleo. Piel oscura: casi todo funciona, especialmente colores vivos como mostaza, terracota o verde botella.

Mejor decir: “el azul te queda increíble, deberías tener otra en ese tono”, en lugar de “ese beige no te favorece”.

Los estampados: cómo no perderse

Las camisas con estampado pueden ser un terreno complicado.

Cuadros pequeños : clásicos y elegantes si son discretos.

: clásicos y elegantes si son discretos. Rayas finas : siempre funcionan, sobre todo para trabajo o cenas.

: siempre funcionan, sobre todo para trabajo o cenas. Estampados llamativos: solo si el resto del look es neutro.

Una regla sencilla: cuanto más llamativo el estampado, más sencillo debe ser el resto del outfit.

¿La mejor forma de enseñárselo? Con fotos. Un “mira qué bien va este” funciona mejor que mil explicaciones.

Según la ocasión: aprender a cambiar sin esfuerzo

Uno de los mayores errores es usar la misma camisa para todo. No por desinterés, sino por desconocimiento.

Guía rápida: