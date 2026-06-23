Inditex confirma las rebajas de verano 2026: estas son las horas a las que debes entrar para no quedarte sin talla

Publicado el 23/06/26 à 09:45 Por El equipo editorial

Inditex ha fijado por fin el arranque de sus rebajas de verano 2026 en España, con un calendario escalonado por marcas, día y canal que cambia las reglas del juego.

El termómetro empieza a subir y, casi al mismo ritmo, lo hacen nuestras ganas por saber cuándo arrancarán por fin las grandes rebajas del gigante gallego. Después de varias semanas de rumores cruzados sobre fechas y cambios de estrategia, el grupo Inditex ha despejado la incógnita para el verano 2026, adelantando de nuevo el pistoletazo de salida respecto al clásico 1 de julio.

El nuevo calendario confirma que las rebajas empiezan antes en los canales digitales y, solo después, en las tiendas físicas, con horarios distintos para cada marca del grupo. También aclara la confusión entre el 24 y el 25 de junio que se había colado en muchos titulares, algo clave si no quieres perder tu talla favorita en cuestión de minutos.

Calendario oficial de las rebajas de verano 2026 en Inditex

Según el calendario ya avanzado por el sector y confirmado por el propio grupo, el arranque de las rebajas de verano 2026 en España será escalonado. El miércoles 24 de junio será el día grande en app y web de las principales cadenas del grupo, mientras que el jueves 25 de junio los descuentos llegarán a las tiendas físicas de todo el país.

En Zara, los descuentos online comenzarán el miércoles 24 a las 21.00 en la aplicación y a las 22.00 en la web, mientras las tiendas se sumarán el jueves 25 en su horario habitual. Stradivarius, Bershka, Pull&Bear y Lefties se adelantan ese mismo 24 a las 19.00 en la app y a las 20.00 en la web, con carteles físicos desde el día 25. La cadena Oysho activará la app a las 20.00 y la web a las 21.00, mientras que Massimo Dutti permitirá a las personas inscritas en su newsletter comprar con descuento ya el martes 23 a partir de las 20.00.

Horarios clave de las rebajas de verano 2026

La experiencia de otros años se repite : en cuanto se activan las rebajas de Zara en la app, muchas prendas se agotan en segundos. Esa diferencia de una hora entre aplicación y web puede ser decisiva, por lo que conviene tener creada la cesta y los favoritos antes de las 21.00 y entrar directamente desde el móvil si buscas algo muy concreto.

En las marcas más jóvenes del grupo -Stradivarius, Bershka, Pull&Bear y Lefties- ese margen es todavía menor, porque sus rebajas empiezan a las 19.00 en la app. Vaqueros de tendencia, vestidos de fiesta, prendas virales de redes y tallas intermedias suelen ser las primeras en volar, mientras otras piezas ni siquiera entran en descuento.

¿24 o 25 de junio ? La clave para no perderte las rebajas

Para aclararlo de una vez : el miércoles 24 de junio es la fecha que debes marcar si compras online, empezando por las apps de las marcas jóvenes a las 19.00, siguiendo con Oysho a las 20.00 y rematando con Zara a las 21.00. Si prefieres probártelo todo con calma en tienda, tu día será el jueves 25, aunque conviene llegar pronto y con una lista cerrada para no dejarse llevar solo por el cartel rojo.