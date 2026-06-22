Colas en Skechers por las sandalias tipo Birkenstock más cómodas y estilosas que no te quitarás este verano 2026

Entre los modelos más populares de calzado para verano se encuentran las sandalias y zuecos de la marca Birkenstock. Son estilosas, combinan con la mayoría de los looks veraniegos y, además, resultan muy cómodas. Se puede caminar con ellas durante horas sin renunciar al confort en los pies… De hecho, están diseñadas para ofrecer una buena sujeción. Pero aunque seguirán siendo una apuesta segura este verano, hay otro calzado que también está arrasando en Skechers y que presenta un diseño muy parecido a las sandalias de moda. ¿Sabes ya de qué modelo hablamos?

Estas sandalias ya se consolidan como un must del verano

Uno de los modelos estrella de Skechers para este verano es el Massage Fit Revive – Honey. ¿El motivo? Tiene una apariencia muy similar a las icónicas Birkenstock, ya que cuenta con una parte superior de ante con doble banda y detalle de hebilla. Además lo que hace que este modelo sea único es que cuenta también con una media suela con amortiguación HYPER BURST® ultraligera y con retorno de energía, y una plantilla Goga Mat® contorneada con Arch Comfort® para mayor apoyo:

Ahora mismo este modelo de sandalias está disponible en la web de Skechers por 95€ en este tono beige que no pasa de moda. Sin embargo, también puedes fichar modelos similares a un precio más económico como las GO WALK Fit 2.0 Sandal – Chloe por solo 70€ en rosa palo o negro:

Elijas el modelo que elijas, podrías conseguir ese efecto que nos recuerda tanto a las sandalias icónicas Birkenstock. Y tú, ¿cuál de estos modelos ficharias para este verano?

¿Qué opinan las usuarias?

Antes de fichar cualquier modelo de calzado, siempre es recomendable echar un vistazo a las opiniones de las usuarias para contar con información más detallada sobre el modelo en cuestión. Navegando a través de la web de Skechers hemos leído algunas de las opiniones sobre el modelo Skechers Massage Fit Revive – Honey y esta ha sido una de las que más nos ha llamado la atención: «¡Me encantan estas sandalias! No he sentido ninguna molestia en los pies, incluso después de caminar más de 11 kilómetros con ellas. Son el mejor calzado informal que he tenido nunca. Me compré cuatro pares para mí y otros dos para mi hija. No quería arriesgarme a quedarme sin ellas, ya que las colecciones y los estilos siempre cambian. Lo más sorprendente es que, después de llevarlas puestas todo el día, mis pies no me han dolido ni se han sentido cansados.»

¿Cómo llevar chanclas este verano 2026?

Por supuesto, puedes combinarlas con tu bañador favorito para ir a la playa o a la piscina. Pero sus posibilidades van mucho más allá. Las sandalias tipo Birkenstock de Skechers quedan ideales con unos vaqueros anchos, rectos o tipo barrel y una sencilla camiseta blanca para conseguir un look relajado e informal. Añade unas gafas de sol y un bolso al hombro y tendrás un conjunto impecable.

También funcionan muy bien con conjuntos de falda y top, o con pantalones fluidos combinados con tops de lino o denim. Además, pueden llevarse con vestidos largos y vaporosos, vestidos cortos o incluso con faldas globo. Si lo que quieres es llevar un look más elegante y arreglado, puedes optar por combinar tus sandalias con un vestido bonito de satén o una falda de seda junto con un top elegante. Es una opción perfecta para una fiesta, una cena o cualquier evento especial.

Estos modelos más elegantes aportan un toque refinado sin renunciar a la comodidad. Además, combinan especialmente bien con tejidos como el lino, el crochet o el encaje. El contraste entre el aire informal de la sandalia y prendas más elegantes crea un equilibrio moderno perfecto para conseguir looks actuales y sofisticados durante todo el verano.