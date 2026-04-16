Los expertos coinciden: estas son las 7 formas de comunicarte mejor con tu pareja y evitar conflictos innecesarios

Una relación amorosa se construye poco a poco. Aprendemos a conocernos y a crear un espacio común. Con el tiempo, la relación se convierte en nuestro “lugar seguro”, un entorno donde nos sentimos bien y donde no hay miedo a expresarse, a abrirse o a ser uno mismo. Una pareja debería ser eso para ambos. Es importante no quedarse atrapado en dinámicas que no nos hacen bien para poder seguir evolucionando. Porque sí, el objetivo de una relación también es permitir que el otro crezca. Cada persona tiene derecho a su espacio.

Para alcanzar este nivel de serenidad, hay que pasar por varias etapas, y una de las más importantes es la comunicación. En declaraciones a YourTango, los especialistas en relaciones Mary Ellen Goggin y Jeffrey Duberstein comparten algunas claves esenciales que no deberían pasarse por alto. Estas son las 7 habilidades fundamentales para construir una relación duradera.

7 hábitos que ayudan a construir una relación duradera

En primer lugar, no evitar los temas que nos molestan. En una relación duradera, es mejor abordar cuanto antes aquello que incomoda. No deberíamos tener miedo a expresar lo que sentimos. Si la otra persona es lo suficientemente madura para escucharlo, podremos comunicarnos con libertad.

En segundo lugar, el enfado no justifica decir cosas que realmente no pensamos. Aunque la otra persona nos irrite, no es motivo para herirla. Las parejas sanas cuidan lo que dicen para no hacerse daño.

En tercer lugar, no mezclar temas. Cuando discutimos, tendemos a sacar asuntos que no tienen nada que ver, lo que solo empeora la situación. Una discusión no es el momento para añadir reproches antiguos ni para atacar puntos sensibles.

En cuarto lugar, el lenguaje corporal importa. En situaciones tensas, intenta mantener la calma, también a nivel físico. El tono de voz es clave: evita la arrogancia o el sarcasmo. Y si hay niños, es mejor esperar a que estén dormidos antes de abordar el conflicto.

Si te cuesta expresarte hablando, aquí va la quinta clave: escribir. No hay nada de malo en poner por escrito emociones, miedos o preocupaciones. Compartir estas partes de uno mismo es fundamental, ya que nadie puede adivinar lo que sentimos. Si no puedes decirlo en voz alta, busca otra forma de hacerlo.

En sexto lugar, cuando necesites expresar lo que sientes, empieza hablando de cómo te ha hecho sentir una situación, en lugar de acusar directamente a la otra persona.

Por último, la comunicación no se aprende en el colegio. Una relación implica crecer juntos y aprender a comunicarse en equipo. Además, cada persona llega a la pareja con sus propias experiencias y formas de actuar. Por eso, es importante darse tiempo y, sobre todo, respetarse mutuamente.