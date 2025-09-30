Más de 60 años casados: así es el sencillo ritual que mantiene su amor más fuerte que nunca

Don y Marilyn, de 94 y 93 años, comparten una costumbre tierna que ha alimentado su amor durante muchos años. Una costumbre sencilla que nunca han abanado y que marca sus noches desde hace más de 50 años. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Desde que se casaron en 1956, Don y Marilyn Barnett nunca han dejado de cultivar su complicidad. Hoy, a los 94 y 93 años, este matrimonio originario de Dakota del Sur ha atravesado tanto momentos buenos como malos. Pero si hay un hábito que nunca han abandonado, es el que marca sus noches desde hace más de cincuenta años.



Como contaron a la cadena estadounidense CBS y fue recogido por people.com, este podría ser uno de sus secretos de felicidad en su relación: cada noche, antes de cerrar los ojos, Don le canta una canción a su esposa. Un ritual tierno, nacido casi por casualidad, que terminó convirtiéndose en el secreto de su felicidad matrimonial. Este momento, tan simple como íntimo, se ha vuelto para Marilyn una fuente de paz que espera con ilusión.



Con el tiempo, esta tradición se ha consolidado como un pilar de su vida en pareja, un gesto que dice más que mil palabras.

Un ritual que supera las pruebas del tiempo

Lo que sorprende de su historia es la constancia. Ya sea en la cama de su casa o en una habitación de hotel, Don nunca olvida formularle a su esposa la gran pregunta: “¿Quieres una canción?”. Y cada noche, Marilyn responde: “¡Claro!”. Incluso en momentos difíciles, la tradición perdura.



La melodía no es solo un hábito: se ha convertido en un símbolo de su fidelidad y de un amor inquebrantable que resiste al tiempo y a las dificultades. Su hijo Doug también da testimonio de esta fuerza tranquila. Según él, nunca hubo una noche sin esta pequeña serenata.

Una lección de amor que inspira

En un instante en que muchos buscan recetas para salvar su relación, el testimonio de los Barnett es una bonita lección de simplicidad. No hacen falta grandes viajes, regalos costosos ni discursos interminables: un ritual simple, repetido cada noche, puede ser suficiente para reforzar una pareja a largo plazo. Su secreto reside menos en el acto de cantar en sí que en la intención detrás del gesto.



Es esa regularidad, esa señal discreta, pero sincera de atención, la que ha nutrido su complicidad durante 68 años. A través de su historia, Don y Marilyn recuerdan que el amor se construye en los detalles cotidianos. Su ritual demuestra que, a veces, la fuerza de las grandes historias de amor se encuentra en los gestos más simples.