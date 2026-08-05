¿Lo sabes todo sobre tu pareja? Las vacaciones siempre sacan a la luz estas cinco facetas ocultas, según una experta

Publicado el 05/08/26 à 08:00 Por El equipo editorial

El día a día a veces no es suficiente para concoer realmente a alguien en todas sus facetas. Sin embargo, durante las vacaciones, ya sea en julio o en agosto, aparecen nuevas situaciones: hay que tomar decisiones, gestionar un presupuesto, afrontar imprevistos y adaptarse a un entorno diferente. Todo ello pone a prueba a la pareja y saca a relucir comportamientos que rara vez se manifiestan en casa. Para la psicóloga estadounidense Terri Orbuch, que lleva más de 30 años estudiando las relaciones de pareja, vivir experiencias nuevas juntos permite comprender mucho mejor cómo es realmente la otra persona. Las vacaciones se convierten así en un auténtico espejo de sus hábitos, valores y reacciones. Estas son las cinco facetas de tu pareja que podrían sorprenderte una vez deshagas la maleta en tu destino de verano. Eso sí, recuerda que la comunicación sigue siendo la regla de oro, sobre todo antes de viajar, si quieres evitar que unas vacaciones soñadas acaben convirtiéndose en una experiencia para olvidar.

Parejas de vacaciones: las cinco cosas que descubrirás sobre tu pareja

1. Cómo gestiona el dinero

Los gastos suelen ser uno de los primeros motivos de tensión durante un viaje. Mientras algunas personas quieren disfrutar sin mirar el bolsillo, otras prefieren controlar cada euro. Una excursión, una cena en un restaurante o la elección del alojamiento pueden convertirse rápidamente en motivo de discusión si no se han hablado las expectativas previamente.

Según Terri Orbuch, los conflictos relacionados con el dinero suelen reflejar diferencias de valores mucho más profundas que una simple cuestión económica. Por eso, hablar antes del viaje sobre las prioridades de cada uno puede evitar muchas frustraciones.

2. Cómo reacciona ante los imprevistos

Un vuelo retrasado, una reserva que no aparece o un cambio inesperado de tiempo. Las vacaciones rara vez transcurren exactamente como las habíamos imaginado, y suele ser en esos momentos cuando descubrimos cómo gestiona realmente el estrés nuestra pareja.

La psicóloga canadiense Sue Johnson, creadora de la Terapia Centrada en las Emociones (EFT), explica que los momentos de estrés muestran la forma en que los miembros de la pareja se apoyan mutuamente. Una relación sólida no es aquella que evita los problemas, sino la que aprende a afrontarlos unida.

3. Su capacidad para adaptarse

Perderse en una ciudad desconocida o tener que cambiar todos los planes en el último momento no provoca la misma reacción en todo el mundo. Hay quienes mantienen la calma y quienes se desesperan con facilidad.

Las personas más flexibles suelen interpretar los imprevistos como desafíos en lugar de fracasos. Esa capacidad de adaptación también influye directamente en la calidad de las relaciones de pareja.

4. Cómo trata a los demás

Las vacaciones también permiten observar cómo se comporta nuestra pareja con camareros, recepcionistas, conductores de taxi u otras personas con las que probablemente no volverá a coincidir. Precisamente por eso, su actitud suele ser mucho más espontánea.

Las investigaciones de la psicóloga estadounidense Nancy Eisenberg, experta en empatía, muestran que la manera en la que tratamos a los desconocidos suele reflejar valores como la amabilidad, el respeto y la capacidad de empatizar con los demás.

5. Qué entiende por unas vacaciones perfectas

Para algunas personas, viajar significa visitar lugares, descubrir nuevas culturas, hacer senderismo y aprovechar cada minuto. Para otras, las vacaciones consisten simplemente en descansar, desconectar y pasar horas al sol sin hacer nada.

Cuando estas expectativas no coinciden, los conflictos pueden aparecer rápidamente.

Terri Orbuch recuerda que las parejas más felices son aquellas que hablan de sus expectativas antes de emprender el viaje. La comunicación sigue siendo la clave. Encontrar un equilibrio entre los deseos de ambos permite disfrutar mucho más de las vacaciones y volver a casa con buenos recuerdos, en lugar de con reproches que, en algunos casos, pueden acabar provocando una ruptura.