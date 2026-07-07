¿Sospechas que tu pareja te engaña? Estas son las 10 señales que más suelen delatar una infidelidad

Publicado el 07/07/26 à 17:39 Por El equipo editorial

La infidelidad sigue siendo uno de los temas más delicados dentro de una relación de pareja. Ya se trate de una aventura esporádica o de una doble vida mantenida durante años, las formas de adulterio son muy diversas. Sin embargo, por muchas precauciones que se tomen, quienes son infieles suelen acabar siendo descubiertos.

A veces, las señales son evidentes: un cambio repentino de comportamiento, un mayor distanciamiento emocional o una atención excesiva al teléfono móvil pueden despertar las primeras sospechas. Otras veces son pequeños detalles a veces insignificantes los que hacen saltar las alarmas. Un perfume desconocido, un gasto inesperado o una coartada poco convincente pueden ser suficientes para destapar una infidelidad.

Aunque la intuición juega un papel importante, muchas veces las sospechas terminan confirmándose gracias a indicios concretos. Además, la evolución de la tecnología ha facilitado tanto la comunicación como la posibilidad de descubrir una aventura. Según este estudio, hombres y mujeres no suelen dejar las mismas pistas.

Las 10 formas más habituales de descubrir una infidelidad

Según una clasificación publicada por Metro y elaborada a partir de los testimonios de 2.000 personas registradas en el portal de citas extramatrimoniales Illicit Encounters, las formas en las que se descubren las infidelidades varían entre hombres y mujeres.

En el caso de las mujeres, la causa más frecuente es que su pareja descubra una llamada telefónica comprometida. En segundo lugar aparece un motivo mucho más inesperado: una irritación o marca en la piel provocada por los besos de un amante con barba, una señal física difícil de ocultar. El tercer motivo más habitual son las confesiones espontáneas, fruto del sentimiento de culpa.

Otros indicios que suelen delatar una infidelidad femenina son los mensajes de texto descubiertos por la pareja, la intervención de una amiga que revela la aventura, gastos difíciles de justificar o una coartada que no resiste las preguntas de la pareja. Algunas personas son sorprendidas durante un encuentro con su amante, mientras que otras son descubiertas porque su pareja accede a sus correos electrónicos. En los casos menos frecuentes, es el propio amante quien decide ponerse en contacto con la pareja oficial para contarlo todo.

En el caso de los hombres, el principal motivo por el que son descubiertos son los mensajes explícitos o las fotografías de contenido íntimo enviadas a su amante. En segundo lugar figura el olor a un perfume desconocido en la ropa. También aparecen entre las causas más habituales el acceso al correo electrónico, las coartadas poco creíbles o los gastos sin justificar. Al igual que ocurre con las mujeres, algunos son descubiertos al ser sorprendidos con su amante o tras una llamada comprometida. En los últimos puestos del ranking figuran la denuncia por parte de un conocido y la confesión voluntaria.

Las mujeres investigan más que los hombres

Según la encuesta realizada por Illicit Encounters, las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de investigar por su cuenta cuando sospechan una infidelidad. El estudio señala que el 56 % de ellas reconoce haber realizado comprobaciones discretas, frente al 29 % de los hombres.

El teléfono móvil continúa siendo la principal fuente de pruebas, ya que una gran parte de las infidelidades sale a la luz por mensajes o llamadas descubiertos por la pareja. No obstante, los dispositivos actuales incorporan cada vez más sistemas de seguridad, como el reconocimiento facial o la huella dactilar, lo que dificulta el acceso a su contenido.

Aun así, muchos usuarios siguen utilizando códigos fáciles de adivinar, como fechas de cumpleaños o combinaciones sencillas como «1234» o «0000». El estudio pone de manifiesto que, incluso en la era digital, los errores más simples siguen siendo una de las principales causas por las que una infidelidad termina saliendo a la luz.