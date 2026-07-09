Los 5 silencios de pareja que llevan a algunas mujeres a dejarlo después de los 40, según una coach experta

Publicado el 09/07/26 à 15:45 Por El equipo editorial

¿Por qué algunas mujeres dejan a sus maridos después de los 40 cuando no hay crisis, infidelidad ni grandes conflictos visibles? Parecían felices, acompañadas y respetadas. Y, aun así, toman la decisión de marcharse. Este fenómeno no tiene nada que ver con un simple capricho. En un artículo publicado en YourTango, la coach Mitzi Bockmann analiza qué tienen en común estas separaciones: cinco silencios, discretos pero destructivos, que van deteriorando la relación poco a poco. Estas son las verdaderas razones que llevan a algunas mujeres a decir basta.

¿Por qué algunas mujeres dejan a sus maridos después de los 40?

Con el paso del tiempo, no siempre es el amor lo que desaparece, sino el vínculo. Y suelen ser estas cinco grietas invisibles las que explican una ruptura:

1. Una desconexión emocional

Cuando las emociones dejan de circular, la pareja empieza a apagarse. Muchas mujeres necesitan hablar, abrirse, compartir lo que sienten y comprender lo que están viviendo. Al otro lado, sus parejas evitan el tema o restan importancia a sus emociones. Con el tiempo, dejan de sentirse vistas y escuchadas.

2. Un diálogo roto

No se trata de dejar de hablar, sino de dejar de entenderse. Una persona habla de sus sueños y la otra responde con frases generales o sin profundizar. Con el paso de los años, las conversaciones se reducen a la organización del día a día. El corazón de la relación deja de alimentarse.

3. Ritmos de vida diferentes

Después de los 40, muchas mujeres buscan una renovación: viajar, cambiar de profesión, asumir nuevos retos. Si su pareja permanece anclada en las mismas rutinas, esa diferencia empieza a convertirse en una carga. Ellas avanzan, pero sienten que lo hacen solas.

4. El rechazo a pedir ayuda

Cuando una mujer propone acudir a terapia o buscar apoyo externo, su pareja puede negarse por orgullo o por miedo. Ella quiere salvar el vínculo. Él no quiere «convertir la relación en un problema». El resultado: los conflictos permanecen y el cansancio emocional aumenta.

5. Deseos que ya no coinciden

Ella quiere descubrir cosas nuevas; él prefiere mantenerse en su zona de confort. Ella sueña con proyectos; él busca tranquilidad. Con el tiempo, sus intereses empiezan a separarse y desaparece la ilusión compartida. Sin un futuro en común, resulta más difícil seguir juntos.

Cuando el amor ya no es suficiente…

Mitzi Bockmann insiste en que estas mujeres no se marchan por egoísmo, por capricho ni necesariamente para rehacer su vida con otra persona. Se van porque ya no se reconocen dentro de su relación. Durante mucho tiempo han intentado adaptarse, mantener la pareja, conservar el equilibrio por la familia, por la imagen o para evitar conflictos. Pero con los años, han ido desapareciendo poco a poco dentro de la relación.

Demasiados sacrificios y poco vínculo. Demasiada inmovilidad y poca escucha. Ya no se sienten acompañadas, valoradas ni apoyadas. Y ese vacío dejan de querer cargarlo solas. Marcharse puede ser, en ocasiones, la única manera de volver a elegirse a sí mismas. Es decir «no» a la resignación y «sí» a una vida más fiel a la persona en la que se han convertido. «Dejan a sus maridos porque no quieren apagarse», escribe Bockmann. Y muchas veces, marcharse no significa huir. Significa avanzar.