5 problemas invisibles en una relación que llevan a muchas mujeres a marcharse después de los 40, según una coach experta

Publicado el 11/05/26 à 22:41 Por El equipo editorial

¿Por qué algunas mujeres dejan a su marido después de los 40, aunque no haya crisis, infidelidad ni conflictos evidentes? Parecían felices, acompañadas y respetadas. Y, sin embargo, deciden marcharse. Este acto no tiene nada de caprichoso.

En un artículo publicado en YourTango, la coach Mitzi Bockmann analiza qué tienen en común estas separaciones: cinco problemas silenciosos, discretos pero destructivos, que deterioran lentamente la relación. Estas son las verdaderas razones que llevan a algunas mujeres a decir basta.

¿Por qué algunas mujeres dejan a su marido después de los 40?

Con el tiempo, no es el amor lo que desaparece, sino el vínculo. Y suelen ser estas cinco grietas invisibles las que explican la ruptura:

Desconexión emocional. Cuando las emociones dejan de compartirse, la relación se apaga. Muchas mujeres necesitan hablar, desahogarse y entender lo que sienten. Frente a eso, sus parejas a veces evitan la conversación o minimizan lo que ocurre. Poco a poco, ellas dejan de sentirse vistas y escuchadas. Una comunicación rota. No se trata de dejar de hablar, sino de dejar de entenderse. Una persona comparte sus sueños o inquietudes y la otra responde con frases vacías o generalidades. Con el tiempo, las conversaciones se reducen a la logística del día a día y el corazón de la relación deja de alimentarse. Ritmos de vida diferentes. Después de los 40, muchas mujeres sienten deseo de cambio: viajar, reinventarse profesionalmente o afrontar nuevos retos. Si su pareja permanece anclada en la rutina, la distancia entre ambos se convierte en una carga. Ellas avanzan, pero solas. Negarse a buscar ayuda. Cuando una mujer propone acudir a terapia o buscar apoyo externo, algunos hombres se niegan por orgullo o miedo. Ella intenta salvar la relación; él no quiere “dramatizar” la situación. El resultado es que los problemas continúan y el desgaste emocional aumenta. Deseos que ya no coinciden. Ella quiere descubrir cosas nuevas; él prefiere quedarse en su zona de confort. Ella sueña con nuevos proyectos; él busca tranquilidad. Con el tiempo, sus intereses divergen y desaparece el impulso compartido. Y sin un futuro en común, resulta difícil seguir juntos.

Cuando el amor ya no es suficiente…

Mitzi Bockmann insiste en que estas mujeres no se marchan por egoísmo, por capricho ni porque quieran rehacer su vida con otra persona. Se van porque ya no se reconocen dentro de su propia relación. Durante mucho tiempo intentaron adaptarse, mantener el equilibrio y sostener la familia, la imagen de pareja o la estabilidad. Pero, con los años, fueron apagándose poco a poco.

Demasiadas concesiones y muy poca conexión. Demasiada inmovilidad y muy poca escucha. Ya no se sienten valoradas, comprendidas ni apoyadas. Y ese vacío no quieren seguir cargándolo solas. Marcharse es, a veces, la única manera de volver a elegirse a sí mismas. Es decir “no” a la resignación y “sí” a una vida más fiel a la persona en la que se han convertido.