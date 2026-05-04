8 frases recurrentes que desvelarían que no eres feliz en tu relación, según algunos expertos

Publicado el 04/05/26 à 17:58 Por El equipo editorial

En una relación amorosa, nada es idílico todo el tiempo. Las discusiones, los malentendidos y los momentos de duda forman parte de la vida en pareja. Pero existe una gran diferencia entre una crisis puntual y un malestar que lleva meses, o incluso años, instalado. Y, muy a menudo, son las palabras que usamos a diario las que mejor delatan el estado real de la relación. Detrás de ciertas frases repetidas casi de forma automática se esconden frustraciones, necesidades no expresadas y, en ocasiones, una desconexión emocional bastante avanzada. Los expertos coinciden en un punto: la comunicación es el pilar de la pareja.

Pero cuando esta se vuelve confusa, agresiva o evasiva, se convierte en una señal de alerta. Algunas personas, atrapadas en una relación que ya no les satisface, no siempre se atreven a expresar su malestar de forma clara. En su lugar, utilizan frases que minimizan, rechazan o desvían la atención y las emociones. Un estudio de la American Psychological Association sobre los obstáculos a la ruptura muestra, además, que muchas parejas permanecen juntas a pesar de su infelicidad. Las presiones sociales, familiares o económicas suelen ser la principal causa. La frustración, entonces, se expresa de otras formas, a menudo a través de palabras cargadas de significado. A continuación, desvelamos algunas de las principales. ¡Mira!

1— «Todo va bien»

Decir “todo va bien” cuando no es cierto es una de las señales más frecuentes de malestar en la pareja. Esta respuesta, a menudo automática, esconde en realidad una dificultad para expresar las emociones. Según Ann Thea, coach en relaciones interpersonales, “negar la propia ira es un comportamiento pasivo-agresivo típico”. Al evitar el conflicto, la persona solo pospone el problema, que acaba intensificándose con el tiempo. “Hierven por dentro”, añade. Si algo no va bien, la especialista aconseja hablarlo: la otra persona no puede leer la mente.

2— «Exageras» o «Eres demasiado sensible»

Minimizar las emociones de la pareja es muy destructivo. Cuando se dice “exageras”, se invalida el sentimiento del otro, lo que puede herir profundamente. El consejero Larry Michel explica: “Cuando el sufrimiento de una persona es negado, no solo se siente herida, también empieza a dudar de su propia realidad. Esto genera ansiedad, depresión, aislamiento y resentimiento”. Una dinámica que debilita la confianza en la relación.

3— «Siempre estás pidiendo atención»

Expresar la necesidad de afecto o reconocimiento es normal en una relación. Convertirlo en un problema suele reflejar una incapacidad de responder a esa necesidad. Este tipo de comentario transmite la idea de que las expectativas del otro son excesivas o injustificadas, lo que puede generar frustración y soledad.

4— «No puedo más»

Dicha en medio de una discusión, esta frase actúa como una señal de alarma. Puede percibirse como una amenaza de ruptura, aunque a menudo refleja un agotamiento emocional. Los expertos recomiendan reformularla expresando la necesidad de una pausa en lugar de un rechazo total, con frases como “necesito tiempo para pensar” o “necesito unos minutos a solas”.

5— «No me conoces de verdad»

Sentirse incomprendido es una de las sensaciones más dolorosas en una relación. Como señala la consejera Judy Tiesel-Jensen, “la principal queja que escucho de muchas mujeres es que no se sienten comprendidas por su pareja. Con el tiempo, acaban sintiéndose ignoradas o poco valoradas, lo que pone en riesgo la relación”. Esta frase refleja distancia emocional y falta de escucha.

6— «Te quejas todo el tiempo»

Acusar al otro de ser negativo suele evitar abordar el problema de fondo. El terapeuta Jeff Guenther propone otro enfoque: “Si tu pareja repite algo constantemente, intenta insistir en lugar de descartarlo como una queja más, y pregúntale qué puedes hacer para que sienta que la entiendes”. Detrás de la repetición suele haber una necesidad no cubierta.

7— «Es tu culpa»

Atribuir toda la responsabilidad al otro impide resolver los conflictos de forma sana. Este tipo de frase encierra a la pareja en una dinámica de confrontación en lugar de colaboración. Refleja dificultad para reconocer los propios errores y falta de empatía.

8— «No pasa nada»

Aunque parece tranquilizadora, esta frase puede ser un mecanismo de evasión. Evitar los temas incómodos impide avanzar. Como explica la psicóloga Courtney Warren, “este tipo de comportamiento puede sabotear la relación, ya que dificulta resolver conflictos y comprender el punto de vista del otro”. Con el tiempo, las tensiones se acumulan y acaban estallando.