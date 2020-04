La primera vez: guía práctica para despejar todas las dudas

Tanto si estás ante tu primera vez como si ha llegado el momento de mantener esta conversación con tus hijos, aquí tienes una pequeña guía en la que resolvemos las dudas más frecuentes.

Según datos de la última encuesta de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), la primera relación sexual de las jóvenes española se produce entorno a los 16 años, dos años después si tenemos en cuenta la media general de chicos y chicas. Sin embargo, la estadística es eso: simplemente un dato. No hay una edad concreta establecida para la primera vez, de lo que se trata es de estar seguras de querer hacerlo, hacerlo con alguien con quien nos sintamos a gusto y disponer de la información y los métodos anticonceptivos que nos garanticen una relación sexual segura.



Y es que, aunque perder la virginidad es un "trámite" por el que casi todo el mundo pasa antes o después, cuando te enfrentas al sexo por primera vez es normal sentir algo de miedo, incertidumbre e incluso vergüenza. Tanto si tienes pareja estable como si no la tienes, lo más importante es disponer de toda la información que necesites antes de la relación sexual, para que luego en el momento puedas concentrarte en disfrutar.

Probablemente en más de una ocasión te has planteado alguna de estas cuestiones que te proponemos a continuación. Parecen obvias, pero no está de mas informarse ​antes de la primera vez.

¿Qué son los preliminares?

Los preliminares son una parte importante, no solo de la primera vez, si no de todas, pues se trata de la estimulación previa antes a la penetración. Estas caricias os harán descubrir la sensualidad del cuerpo del otro y aumentará la complicidad entre los dos, además pueden ayudar a determinar qué es lo que os da placer.



Es importante que tengas claro que los preliminares no tienen por qué centrarse exclusivamente en la zona del pene y de la vagina, pues tenemos otras muchas zonas erógenas en el cuerpo y lo divertido es ir descubriéndolas poco a poco (tanto sola como en pareja).



Las caricias íntimas, besos suaves o masajes eróticos fomentan la excitación sexual que necesitas para pasar al sexo, así como la lubricación, lo que podrá evitar posibles molestias después. En el caso de una lubricación insuficiente, puedes emplear algún lubricante íntimo para favorecer la penetración.

¿Qué es el himen?

Perder la virginidad supone la ruptura del himen, una membrana que recubre parcialmente el orificio vulvar de la vagina. Durante la penetración en la primera vez, el himen se desgarra y puede provocar una pequeña hemorragia o un leve dolor. Sin embargo no siempre es así: puede no sangrar o bien puede que el himen se haya roto antes, provocado por la práctica de algún deporte, por ejemplo. O incluso hay mujeres que nacen sin él, pero no es algo por lo que debamos alarmarnos en absoluto, pues el himen no cumple ninguna función esencial, y además su ruptura es algo natural.

¿En qué posición debería hacerlo?

Para la primera vez, el misionero (tú tumbada boca arriba, él encima) es una buena opción. En esta posición, la penetración se hace de manera natural, ya que su pene se encuentra en la dirección de tu vagina. Otra opción puede ser tú sentada a horcajadas sobre él, de esta manera podrás controlar tú los movimientos. Pero, como para todo lo relacionado con el sexo, no existe una ciencia exacta: la mejor postura será en la que tú te sientas cómoda y la que te resulte placentera.

¿Decepcionada con la primera vez?

No te preocupes: es normal que las cosas que no salgan como esperabas o como lo habías imaginado. De hecho es poco frecuente que alcances el séptimo cielo durante tu primera relación sexual, pues pueden entran en juego varios factores: nervios, el temor a hacerlo mal, molestias o dolores... El sexo es como todo: hay que practicar para ser bueno. Probablemente te resulte mucho más placentero a medida que vayas ganando experiencia en el terreno de las relaciones sexuales y de pareja.



En muchas ocasiones esa decepción puede venir provocada por la falta de orgasmo en ella. Lo más importante es no obsesionarse con el tema, ya que una relación sexual no es una carrera para conseguir un orgasmo, y también puede resultar muy placentera si no se produce. Lo principal es no convertirlo en el centro de la relación, relajarse y disfrutar del sexo. Aun así, existen posturas sexuales que favorecen el orgasmo femenino, por lo que si quieres hacer que sea más fácil conseguirlo, siempre puedes probar con alguna de ellas.

Precauciones

Como decíamos al principio, tan importante es sentirse cómoda y disfrutar de la primera vez como protegerse. Existen diferentes métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para prevenir el embarazo, pero también se tiene que tener en cuenta la prevención de posibles enfermedades de transmisión sexual (ETS). Para ello, el método más eficaz es el uso del preservativo. Si tienes pareja estable, y tras haberos hecho las revisiones ginecológicas pertinentes, puedes optar por otras barreras anticonceptivas como el anillo vaginal o la píldora, por ejemplo, que evitan la concepción, pero no las ETS.



Sin embargo, nadie como tu ginecólogo o ginecóloga para aconsejarte sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen y el que mejor se ajuste a tus circunstancias personales.

También es aconsejable pedir cita con tu médico de cabecera después de la primera vez para poder solicitar una citología. Entre otros aspectos, con esta prueba se puede realizar el diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero. Recuerda que esta revisión se realiza como mucho cada tres años.



