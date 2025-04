5 prendas premamá que lo tienen todo para vestir cómoda y estilosa esta primavera (y algunas por solo 20€)

Si tú también estás esperando un bebé y te sientes un poco perdida frente al armario, ojalá que alguna de estas prendas te haga sentir guapa, cómoda y tú misma. ¡No te las pierdas!

Hace unas semanas, una de mis mejores amigas me confesó que, aunque está feliz con su embarazo, hay algo que la está desanimando: su ropa. Ya no se siente cómoda con sus vaqueros de siempre, las camisetas le empiezan a apretar y lo que encuentra en las tiendas no termina de parecerse a su estilo. Y fue entonces cuando me fijé el objetivo de ayudarla a encontrar esas prendas premamá bonitas, cómodas y con ese punto de estilo que tanto le gusta. Te dejo por aquí mis favoritas para que no te las pierdas, ¡mira!

5 prendas llenas de estilo para futuras mamás

A continuación, te dejo mis propuestas favoritas que combinan comodidad y estilo para futuras mamás. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!

1. Camisa de lino

Ligera, fluida y con un corte cómodo, esta camisa de lino tiene un diseño pensado para adaptarse al cuerpo cambiante durante el embarazo… ¡Y con el extra de que puede seguir siendo útil después! El cinturón fino bajo el busto permite ajustarla según el momento, y el tejido en rayas azul y blanco le da un aire fresco y primaveral que va con todo. Está disponible en H&M por 29,99 euros.

2. Vestido fluido y fresquito

Este vestido premamá en tonos azules de Kiabi es ideal para los días más calurosos en los que quieres estar cómoda, pero sin renunciar al estilo. Su diseño amplio se adapta con suavidad a la barriga a medida que crece, y el tejido vaporoso lo convierte en una elección perfecta tanto para salir a pasear como para una comida con amigas. Precio: 20 euros.

3. Conjunto de 2 piezas de punto

Este conjunto de dos piezas de H&M compuesto por un top largo con aberturas laterales estiliza y se adapta a la silueta con un cinturón ajustable bajo el busto. Además, el pantalón de tiro alto es suave y muy práctico tanto para estar en casa como para salir. Puedes comprarlo en verde caqui o crema y por 34,99 euros.

4. Vestido camisero holgadito y fresco

Con un diseño camisero largo, escote de pico con botones y un favorecedor volante en el bajo que le da movimiento, este vestido de Kiabi es de esas prendas que te hacen sentir bien con solo ponértelas. Las mangas largas con puños elásticos suman comodidad, y su corte fluido sienta genial estés en el mes que estés. Precio: 25 euros.

5. Vaqueros de premamá

Sabemos que encontrar jeans cómodos y con rollo durante el embarazo a veces puede ser todo un reto. Pero este modelo de Mango tiene ese corte acampanado que estiliza, un largo al tobillo ideal para entretiempo y una banda elástica en la cintura que sujeta sin apretar. Además, están disponibles en varios colores (el blanco roto es lo más esta temporada). Su precio es de 39,99 euros. ¡Corre a por ellos!