3 aciertos del look rojo de invitada de Paula Echevarría que una estilista recomienda (con clon en El Corte Inglés)

Paula Echevarría ha lucido uno de los vestidos rojos más bonitos de la temporada. Una propuesta elegante que estoy segura que dará de que hablar, con 3 aciertos avalados por una estilista de moda. Además, hay un vestido rojo en El Corte Inglés que es prácticamente un clon del que lleva Paula y su precio no está nada mal. ¡Fíchalo antes de que se agote!

Paula Echevarría es ya un icono de estilo para muchas, de eso no nos cabe ninguna duda. Siempre la vemos con looks elegantes y llenos de estilo. En esta ocasión, la hemos visto radiante con un vestido rojo de Mioh. Le sienta genial y es una prenda que combina fácilmente con todo para lograr looks de día o de noche espectaculares. Así lo ha compartido Paula a través de su Instagram, @pau_eche. ¡Mira, mira!

3 aciertos del look de Paula Echevarría que coinciden con el criterio de una estilista

Del look de Paula destacamos 3 aciertos a la hora de combinar su vestido rojo, que hemos visto que coinciden con lo que dice July Latorre, estilista con más de 1 millón de seguidores en TikTok. ¡Toma nota!

1. Combinar el rojo con tonos beige, arena o tonos camel

El rojo combina perfectamente con tonos beige, arena o camel, en looks de día o incluso de noche. Es superversátil. Por ejemplo, puedes llevar los zapatos en estos tonos. También puedes añadir otros complementos en estas tonalidades, como una capa o el bolso.

2. Bolso neutro para que quede una armonía en el color

Uno de los tonos de bolso que mejor sienta al vestido rojo, es en un color neutro. No merece la pena pisar el vestido con un bolso del mismo color. En este caso, Paula acierta al apostar por un bolso súper elegante y en color blanco roto. Además, es un tono que va con todo.

3. Apostar por maquillaje suave

Otro acierto del look de Paula es el maquillaje. Un vestido rojo es una prenda con mucho carácter, por lo que es importante compensar su fuerza con un maquillaje suave, para no excedernos. En esta ocasión, Paula ha elegido un make up sencillo y favorecedor, como nos tiene acostumbradas. Así consigue que todo el protagonismo recaiga sobre el vestido. Las uñas también parecen en tonos neutros y se ven superfinas y elegantes.

¡Aciertos avalados por estilistas!

Te recomendamos ver el siguiente vídeo, donde @julylatorre4 comparte consejos para combinar el color rojo y acertar. Y coincide precisamente con lo que comentamos, ¡no te lo pierdas!

Si te acabas de enamorar del vestido rojo de Paula, ¡tenemos clon en El Corte Inglés!

El Corte Inglés tiene el clon que estábamos buscando. Es un vestido rojo de la firma Miphai, modelo Manuela. Es precioso.

El detalle de las mangas abullonadas le da un toque de estilo al look. El escote precioso y la altura midi hace que sea un vestido ideal para un look de día. Además, la propia firma lo combina con complementos en tonos beige y maquillaje suave. Actualmente está rebajado y cuesta 149,99 euros. Lo hay en más colores y su referencia es 001085931000054.



Es una apuesta ideal para eventos, comuniones, bautizos, etc. Una look ideal para ser la invitada perfecta.



¿Qué te parece el clon? ¿Lo fichas?