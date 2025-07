Núria Pallarès, estilista: "estos son los 3 errores que NUNCA cometemos las estilistas en nuestros looks para la playa"

Si te encanta ponerte divina para ir a la playa, que sepas que la estilista Núria Pallarès ha confesado cuáles son los tres errores que nunca cometen las estilistas en sus looks de playa. Si quieres ir siempre perfecta a tus escapadas de playa o piscina, ¡esto te interesa! Ya te adelantamos que el segundo error es muy común y te va a sorprender.

Cuando vamos a la playa, pueden suceder dos cosas. Algunos días estamos motivadas y nos ponemos guapísimas y otros echamos mano de lo primero cómodo que encontramos por casa, como un kaftán o un vestido holgadito.



Sin embargo, a veces pensamos que vamos perfectas y cometemos algún error de estilismo sin darnos cuenta. La buena noticia es que tenemos la ayuda de Núria Pallarès, quien ha confesado en Instagram cuáles son los errores que nunca cometen las estilitas en sus looks playeros.

1- No llevar looks totalmente integrados

Con esta primera confesión, la estilista Núria Pallarès en su cuenta de Instagram, @lulabynuria, asegura que el primer error que no cometen es no llevar looks totalmente integrados. Es decir, que el bañador no va por un lado y el resto de prendas por otro.



Lo primero que hacen las expertas de moda, es intentar crear un solo look. Para conseguirlo, podrías llevar un pantalón a juego con el bañador, como si fuera un body. Mejor si el pantalón es fluído, con caída, ¡no lleves nunca uno pitillo o estrecho!



Un truco para tratar de combinar siempre el bañador o bikini junto con el resto de la ropa, está en elegir colores lisos. Por ejemplo, puedes llevar un bikini blanco con un pantalón o vestido blanco y listo. Así será más fácil de crear un total look bien integrado.

2- No atrevernos a llevar la tendencia del momento al look de playa

Esta tendencia guarda un poco de relación con lo que comentamos en el punto anterior y ahora sabrás por qué. La estilista se refiere a que si se llevan las rayas este verano, no dudan en llevarlas a la playa, por mucho que sean más difíciles de combionar.



Lo que puedes hacer, para triunfar en tu look de playa, es combinar un top con un short a rayas. Por debajo puedes llevar un bikini o bañador que sea en el tono de cualquiera de las rayas, ya sea blanco o negro.



Mejor si eliges también tejidos de verano, naturales y transpirables, para que no pases mucha calor.

3- No ir elegantes para estas ocasiones

Con lo que quiere decir, es que aunque vayan a la playa o a la piscina es un buen momento para hacer grandes looks. Por ejemplo, un look en blanco y negro siempre es un acierto muy elegante



Para triunfar, puedes combinar un bañador blanco con una levita en negro, como hace Nuria. Aunque no sea un total look, tal y como lo lleva le sienta fenomenal y es ideal para bajar directamente a la piscina. Con solo incorporar esa levita, el look cambia radicalmente y se vuelve mucho más fino y elegante.



¿Cuál de estos 3 tips te ha sorprendido más? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo?



¡No dudes en copiar estas ideas para ir divina a la playa!