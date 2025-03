Adiós a la gabardina clásica: Bershka agotará sus cazadoras trench elegantes y en tendencia para los cambios de tiempo

Las gabardinas son de estas prendas que nunca pasan de moda y son capaces de salvar cualquier look en primavera. Y en Bershka lo saben. Sus gabardinas de nueva colección son ideales para los días de entretiempo y prometen agotarse ya. ¿Lo mejor? Su precio: ¡solo 35,99! Si necesitas este básico de armario para enfrentarte a los días de lluvia, ¡corre a por él!

Con la llegada de la época de entretiempo, en la que las temperaturas varían entre mañanas fresquitas y mediodías más cálidos, la gabardina se convierte en nuestra mejor aliada. No pasa de moda, elegante y fácil de combinar... Esta prenda perfecta para darle un toque effortless chic a nuestros looks. Ya sea en tonos neutros o en colores más vistosos, se adapta a cualquier estilo y se convierte en un must de entretiempo.



Pero esta primavera, te traemos una versión más corta y moderna, perfecta para quienes buscan un look juvenil que estilice su silueta. Bershka lanza una propuesta muy interesante de trench cortita, una prenda que se agotará pronto. ¿La vemos?

La gabardina de Bershka ideal para entretiempo

Hoy te traemos una prenda que combina con todo, es elegante e ideal para el entretiempo: la cazadora trench corta de Bershka. Con un diseño estructurado, pero ligero, esta renovación de la gabardina clásica ofrece un toque fresco y urbano sin perder su esencia.



Disponible en tonos neutros como visón, crudo, marino y kaki, esta trench corto se adapta sin problemas a cualquier tipo de outfit, ya sea con jeans y zapatillas para un look casual o con un vestido y botas para un conjunto más arreglado.



¿Lo mejor? Está disponible por solo 35,99€. ¡Hazte ya con ellas aquí!

Composición y cuidados de la trench corta de Bershka

En cuanto a la composición técnica de la prenda, debes saber que la parte exterior ha sido confeccionada en algodón 100% para un acabado ligero y transpirable, con forro 100% poliéster, lo que la convierte en una opción muy cómoda e ideal para entretiempo. Para mantenerla en perfecto estado, se recomienda lavarla a máquina a máximo 30ºC y plancharla a temperatura baja (máximo 110ºC).