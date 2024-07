Con la llegada del verano, es el momento perfecto para crear looks frescos y llenos de estilo que nos ayuden a soportar mejor las altas temperaturas. La elección del calzado juega un papel fundamental para lucir bien sin sacrificar la comodidad. He encontrado unas alpargatas en Merkal que no solo me han enamorado a mí, ¡estoy segura de que a mi madre también le encantarán! ¿Las vemos?

Desde siempre he disfrutado compartiendo ropa con mi madre. Es algo que nos une y que realmente valoro como un auténtico lujo. Recientemente, mientras navegaba por la web de Merkal en busca de chollos de rebajas para la temporada de verano, me topé con unas alpargatas que no solo me enamoraron a mí, sino que estoy segura de que también robarán el corazón de mi madre. Son perfectas: frescas, estilosas y, sobre todo, cómodas. ¿Te gustaría ver cuáles son y cómo las combinamos? Las alpargatas más elegantes de Merkal rebajadas al 78% Estas sandalias de esparto con cuña de la firma PICCOLA PIU simplemente me encantan. Cuentan con pequeños detalles dorados que les dan un toque elegante y lleno de estilo a este calzado. La cuña de 7 cm es perfecta para darte un poco de altura sin sacrificar la comodidad, ideal para caminar todo el día sin problemas.



Lo que más me gusta es lo frescas que son gracias a su corte 100% textil, perfecto para el verano. El forro sintético y la plantilla también sintética hacen que sean muy cómodas de llevar. El cierre con hebilla ajustable asegura un ajuste perfecto, lo que es genial si, como yo, tienes el pie un poco ancho.



Estoy segura de que a mi madre también le van a encantar. Son el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad, y estoy deseando compartirlas con ella para ver cómo las combinamos en nuestros looks de verano. Cómo puedo combinar las alpargatas rebajadísimas en Merkal

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes? Estas sandalias rebajadas en Merkal son ideales gracias a su diseño de esparto que las hace perfectas para cualquier tipo de outfit. Puedes combinarlas de diversas formas: con bermudas holgadas de tiro alto, con vestidos largos blancos para un estilo relajado e ibicenco, o incluso con pantalones de lino más elegantes para ocasiones especiales. En cualquier caso, estas alpargatas serán tus aliadas perfectas como el calzado estrella del verano, ¡combinan con todo! ¿Lo mejor? Ahora están disponibles por solo 7,99 euros, rebajadas desde su precio inicial de 35,99 euros. ¡Un verdadero chollo!