Zara agotará este vestido rosa con cuello halter y acabado desflecado: ideal para invitadas románticas (por solo 39,95€)

Si buscas el vestido para ser la invitada perfecta en las bodas y eventos de este año (o de los próximos), que sepas que Zara ha lanzado el vestido ideal que adorarán las invitadas románticas. Es perfecto para un look muy femenino, por su encantador color rosa, su cuello halter que favorece un montón y el tejido desflecado con bordados. Parece de firma.

Hace unos días fichamos un vestido midi con plisado de Zara que no podría ser más ideal. Sin embargo, si lo probaste y no te convenció del todo por el cuello, que sepas que Zara ha lanzado otro vestido de invitada perfecta que podría ser un nuevo top ventas.



Este vestido ideal para las invitadas románticas, para quienes buscan un look romántico y femenino.



Además, por su tono y estilo resulta fácil de combinar con complementos que seguro que ya tienes por casa, como plateados o dorados. Incluso puedes optar por un "todo al rosa". Las posibilidades que ofrece son numerosas y por eso estamos convencidas de que es una gran compra.

El vestido de Zara que adoran las invitadas románticas: perfecto para un look femenino

Cada cierto tiempo, Zara saca a la venta joyitas tan increíbles como este vestido rosa de nueva colección. Es un vestido que tiene un corte ideal para ser la invitada perfecta en bodas, comuniones, bautizos y todo tipo de eventos. Es una buena inversión para el fondo de armario.

Lo que más sorprende del vestido es su tejido, la textura. Es una textura trabajada, con bordaditos, que solemos encontrar en los vestidos más caros.



Este detalle del tejido desflecado eleva mucho el look y no arruga, por lo que el vestido estará siempre listo. Es algo que personalmente valoro un montón. Además, la textura hace que se vea muy elegante y viste un montón en eventos especiales.



Otro detalle que me encanta es el cuello halter, que resulta súper favorecedor. Puedes llevarlo con un sujetador sin tirantes o incluso con pezoneras.

La parte trasera, de la espalda, es divina. Tiene un cierre con botón oculto para un ajuste perfecto. Si quieres que se vea, no dudes en hacerte un recogido cada vez que te lo pongas.



El color rosa claro es monísimo. Es un tono que suele resultar muy favorecedor y que te permite jugar con un maquillaje en estos tonos, por lo que es muy fácil de combinar. También tiene forro interior, para que no tengas que preocuparte por las transparencias de la ropa interior.

Su corte midi le aporta mucha versatilidad para adaptarse bien a looks de día o incluso de noche, dependiendo de cómo lo combines.



Además, ofrece muchas posibilidades, porque dependiendo de los complementos puedes transformarlo incluso en un look de diario. Está muy bien porque se le puede sacar mucho partido.

Aunque parece de firma, es de Zara y su precio 39,95 €

Teniendo en cuenta la textura de la tela y el estilo, es un vestido que tiene muy buen precio. Por 39,95 € podemos hacernos con un vestido que podría costar el doble o incluso triple en las tiendas de vestidos para invitadas, por lo que es un gran fichaje para eventos.



Ahora mismo, está disponible desde la web de Zara por la referencia 7985/649/942. También puedes ver si lo tienes en tu tienda de Zara más cercana y correr a probarlo.



¿Qué te parece? ¿Cómo lo combinarías?