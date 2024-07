Cómo vestir elegante a los 60 con estos 5 vestidos con bordado inglés que sientan bien a todas y rejuvenecen el rostro

Si quieres una pieza elegante y cómoda para este verano, no te pierdas estos preciosos vestidos troquelados o con bordado inglés. Son sencillos y muy favorecedores para cualquier ocasión, y nuestras marcas de moda favoritas lo saben muy bien. ¿Los vemos?

Si has llegado a los 60 y quieres brillar con un estilo elegante que también rejuvenezca tu rostro, ¡estás en el lugar correcto! El bordado inglés es el aliado perfecto para lograr un look juvenil y fresco. Descubre con nosotros cómo estos 5 vestidos no solo realzan tu figura, sino que también aportan ese toque moderno que todas deseamos. Prepárate para sentirte fabulosa y demostrar que la moda no tiene edad, las opciones que te presentaremos a continuación ¡te encantarán!

5 vestidos con bordado inglés perfectos para mujeres elegantes

A continuación, te dejamos una propuesta de vestidos superelegantes y llenos de estilo con los que conseguirás ir a la moda este verano. Hay de todos los colores y para todos los gustos, así que estate atenta para fichar el que más se adapte a tus preferencias. ¡Sigue leyendo!

Vestido con bordado inglés en verde menta

Este bonito vestido midi en tejido vaporoso de algodón con bordado inglés cuenta con un elegante escote de pico profundo, botones revestidos delante y mangas globo tres cuartos de corte raglán que le dan el toque de elegancia a la prenda. El color verde menta es perfecto para resaltar el bronceado en verano y te dará un toque juvenil. El modelo es de H&M y quedan pocas tallas disponibles en la web. Su precio es de 54,99 euros, ¿a qué esperas para hacerte con él?

Vestido con bordado inglés en color rojo

Navegando a través de la web de Zara, hemos fichado este bonito vestido midi en rojo confeccionado en hilatura de algodón 100%. Si hay algo que nos ha encantado de este modelo es el cinturón en el mismo tejido que el vestido, que permite hacer una lazada para definir la cintura y realzar así la figura. ¡Es de lo más elegante y por tan 69,95€!



Vestido con bordado inglés en azul índigo

Este vestido midi de la colección Easy Wear de El Corte Inglés, en un elegante color azul índigo, es la prenda perfecta para el verano. Con un delicado bordado que aporta dulzura a la prenda y sin mangas para mayor frescura, este modelo garantiza comodidad y estilo en los días cálidos. Ahora está rebajado y tan solo cuesta 25,99 euros. ¡Corre a por él!

Vestido midi de algodón con detalle bordado

El vestido midi de Massimo Dutti confeccionado en tejido 100% algodón, aporta un toque relajado y chic, mientras que las mangas largas y anchas con puños abotonados añaden un detalle elegante. El aplique decorativo y el cinturón incluido realzan la figura, creando un look elegante y versátil. Aprovecha la oferta y hazte con esta prenda rebajada a solo 49,95 € hasta el 31 de agosto.

Vestido con bordado inglés en blanco



Para las más atrevidas y calurosas en verano, también hay alternativas llenas de estilo como este vestido corto sin mangas en bordado inglés. Su escote redondo sienta bien a todas y además es una prenda muy cómoda gracias a la abertura de cerradura con botón oculto en la nuca. ¡Nos encanta! Lo encontrarás disponible en la web de H&M por 59,99 euros.