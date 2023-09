La variedad de diseños y la reducción de precios ha resultado en el incremento de búsqueda por estos productos.

La población española ha recortado el consumo de varios sectores debido al alza de los precios, incluyendo la alimentación, no obstante el consumo de los juguetes sexuales no parecer haber sido afectado, puesto que la demanda de los productos ha crecido en un 97% en solo dos años en nuestro país. Este dato fue publicado en un estudio hecho por Idealo, analizando la demanda de los juguetes sexuales en varios países de Europa en un determinado tiempo. El resultado indica que España es el segundo país con más crecimiento de búsquedas, por detrás de Francia con un 154% de crecimiento.



Los italianos está en el tercer lugar, aumentando su búsqueda en un 83%, con Alemania y Austria completando el top cinco con 58% y 57% respectivamente. "Esto ya venía de antes. Estamos a la cabeza de Europa en crecimiento (de la demanda) y también en el uso de juguetes", indica el responsable de comunicación de Idealo Kike Aganzo, en una entrevista con The Objective, enfatizando que el cambio de diseño experimentado en los últimos años también contribuye al aumento de interés, "Antes eran más sexualizados, ahora son más elegantes y eso también ha hecho que se abra al público", agrega.

¿Cuáles son los juguetes sexuales más buscados?

Los productos con mayor demanda son los juguetes diseñados para estimular el clítoris, y el punto G en algunos casos. El precio promedio ha estado estable en el último año en España con 53 euros, no obstante, los precios en Italia han subido situándose en un promedio de 69 euros, de acuerdo a los resultados del informe. Las variadas versiones del Satisfyer femenino son sin duda las que acaparan el mercado, apareciendo en las listas top y desplazando a los juguetes sexuales masculinos, en donde el más popular aparece hasta el puesto número 58, el masajeador de próstata con mando a distancia Hugo, de Lelo.



Es destacable la diferencia de demanda entre mujeres y hombres, aunque la búsqueda de juguetes para la estimulación del pene o próstata experimentó un incremento del 101% en el 2020. "Es una cuestión social que cambiará de manera parecida al caso de los pintauñas y pintalabios para hombres. Los hombres ya buscan estos productos. La sociedad española va experimentando, va cambiando, y los productos se irán adaptando", concluye Aganzo en la entrevista.