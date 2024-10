El lado oculto de Halloween: 7 datos secretos que seguramente desconocías y deberías saber antes del 31 de octubre

En Halloween los fantasmas, las brujas, las calabazas o las arañas son muy comunes tanto en la decoración como en los disfraces, pero ¿Te has preguntado cuál es el verdadero significado oculto detrás de estos icónicos símbolos? Te lo contamos

Halloween representa la versión moderna de una antigua celebración conocida como el Samhain, una fiesta celta tradicional que simbolizaba el final del verano y el comienzo del invierno, y se creía que la frontera que separa el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba para permitir a los espíritus de los antepasados, ancestros o seres del más allá que cruzaran al mundo físico y mortal para estar entre nosotros.



Y aunque, la tradición ha cambiado con el paso del tiempo y se le han ido añadiendo elementos cristianos hasta adoptar la forma de Halloween que encontramos hoy en día, todavía se guardan muchos de esos elementos que de alguna forma simbolizan la tradición celta como arañas, murciélagos, brujas, gatos negros, calaveras...,



Así, y más allá de ser elementos que generan miedo, como en las películas de Halloween, su significado es más profundo y recobra un mayor significado la noche del 31 de octubre. Te hablamos de 7 de los significados ocultos más poderosos.

7 significados ocultos de la noche de Halloween

1. Las arañas, telarañas y su conexión con el más allá



Las telarañas, arañas infunden un aire de muerte a todas las decoraciones y temas de Halloween. Por pequeñas que éstas sean, resaltan algo más que el simple susto: un delicado y sutil vínculo entre la vida y la muerte, que teje historias a través del tiempo... en sí mismas, las telarañas son una clara manifestación de esa sensación de lo oculto y lo desconocido, que hablan de los secretos que habitan en la oscuridad.



2. Calabazas: símbolos de protección



Las calabazas en Samhain se utilizaban para alejar a los malos espíritus y esto es algo que se ha mantenido a día de hoy en Halloween. Las dimensiones que separa el mundo de los vivos y los muertos se abre, y todo tipo de espíritus y seres de luz y de sombra vienen al plano de los muertos, así que las calabazas son ese icono símbolo que aleja las malas vibras y a los malos espíritus.



3. Disfraces como transformación y cambio



Los disfraces de Halloween, en general, simbolizan la transformación. ¿Sabías que, en realidad, la idea de disfrazarse o un disfraz de Halloween se relaciona con la superación del miedo y la aceptación del más allá y lo desconocido? Una vez que te disfrazas, te conviertes en ese personaje y aceptas inconscientemente la idea de que todos en esta vida tenemos luces y sobras que hay que aceptar y abrazar.



4. Fantasmas como el ciclo de la vida y la muerte



Halloween nos recuerda la inevitabilidad de la muerte y el ciclo natural de la vida. Es una reflexión sobre la mortalidad y el tiempo que tan bien se presenta en la figura de los fantasmas. Y este, quizás, sea uno de los símbolos más populares y sean la figura central de la tradición de Halloween que refuerzan en nuestras mentes el concepto de su presencia misteriosa. También originarios del Samhain, los fantasmas eran espíritus de antepasados ​​que regresaban al mundo mortal.



5. Los murciélagos como símbolos de resiliencia y conexión con el más allá



En realidad, existe una relación muy estrecha entre los murciélagos y Halloween. Durante el Samhain, la gente se reunía alrededor de las hogueras, las cuales atraían a muchos murciélagos. Unos años después, los murciélagos se convirtieron poco a poco en uno de los componentes esenciales de Halloween.



En particular, los patrones de vuelo y solo su presencia atraen mucha atención por su toque de misterio y su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas y adaptarse a diferentes entornos. Grandes símbolos de resistencia y perseverancia.



6. Cosecha en forma de chuches, dulces, comidas



Pero no todo es tenebroso y oculto. La fiesta del Samhain también era un momento de celebración y abundancia de alimentos. Toda la comida de Halloween simboliza la cosecha y la riqueza de poder recolectar muchos alimentos de cara al invierno.



7. Rebeldía y libertad



La celebración en sí misma también permite una ruptura de las normas sociales, los disfraces y el maquillaje para Halloween, la diversión suponía un enorme símbolo de liberación, donde cada uno se podía expresar como quería y por un día, en el Samhain, se permitían que su verdadero yo emergiera sin prejuicios ni etiquetas, una forma de liberación donde no da miedo entender que la vida y la muerte se unen para celebrar con libertad quienes somos en realidad.