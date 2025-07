Lidl lo vuelve a hacer: rebaja su vestido con bordado calado elegante que promete agotarse ya (y cuesta solo 11,99 €)

La cadena de supermercados alemana nos sorprende una vez más con una pieza que lo tiene todo para triunfar: es tendencia, cómoda y está disponible a un precio único. Hablamos del vestido con bordado calado y manga larga disponible en su tienda online por solo 11,99 euros. ¿Lo vemos?

Disponible en la colección de la marca Esmara de Lidl, este vestido cuenta con todo lo necesario para convertirse en un top ventas: aire romántico, tejido ligero y detalles que marcan la diferencia.

Su corte holgadito, ideal para los días calurosos, se complementa con un cuello tipo túnica con cordón, volantes en la falda y unos puños elásticos que le dan un aire 'effortless chic' elegante.

Lo encontrarás disponible en dos colores tendencia capaces de crear looks llenos de estilo: blanco y melocotón, y en las tallas de mujer que van desde la 36 a la 46. Además el vestido está compuesto por una combinación de poliéster (65%) y algodón (35%), con el bordado 100 % poliéster y un forro interior de algodón, lo que promete un tacto agradable y una caída ideal que sienta bien a todas.



¿Lo mejor? Ahora lo encontrarás rebajado por solo 11,99 euros. ¡No te lo pierdas!

Un diseño que recuerda a su éxito anterior

Este diseño no ha pasado desapercibido entre las amantes de la moda. Y es que no es la primera vez que Lidl nos sorprende con sus vestidos veraniegos. Si ya nos conquistó con su vestido de bordado suizo y manga francesa por solo 9,99€, este otro diseño no iba a ser para menos. Elegantes, femeninos y cómodos, los vestidos de Lidl se convierten en una elección ideal para ir estilosas en verano y al mejor precio.