Lidl rebaja las zapatillas tipo mocasín ideales para primavera por 10,99 euros: cómodas, juveniles y suman altura

¿Deseas renovar tu calzado de primavera con algo ligero, cómodo y juvenil a un precio irresistible? Lidl vuelve a sorprendernos con su nueva propuesta: unas zapatillas tipo mocasín que lo tienen todo para convertirse en tu nuevo básico del día a día. Y lo mejor: están rebajadas y solo cuestan 10,99 euros. ¡Corre a por ellas!

Las zapatillas de Lidl están diseñadas para ofrecer máxima comodidad a buen precio. Este nuevo modelo que el supermercado alemán pone a tu disposición, destaca por su corte tipo mocasín que aporta un aire moderno y elegante, mientras que su plantilla con efecto memoria ofrece una pisada suave y cómoda, perfecta para el día a día. ¡Te contamos todo a continuación!

Por qué las zapatillas de Lidl son ideales para primavera

Elaboradas con una combinación de material textil y sintético, las zapatillas tipo mocasín de Lidl son transpirables, ligeras y combinan con todo. Y no solo eso, suman altura gracias a su suela ligeramente elevada, lo que las convierte en una elección perfecta si buscas estilizar la figura de forma discreta.



¿Lo mejor? Están disponibles en un color lila suave que le da el toque femenino y primaveral a cualquier look o en azul oscuro para darle un toque navy a tus looks de primavera/verano. Y todo por... ¡10,99 euros! Las tallas van del 36 al 40.

Otros modelos que ya se están agotando online

Además del modelo anterior, el supermercado alemán pone a tu disposición otras zapatillas vistosas para esta primavera. Este modelo de zapatillas que te presentamos a continuación está a punto de agotarse online y nos parece ideal para la época de primavera/verano, no solo por su color llamativo en azul claro, sino también porque han sido confeccionadas en un material de punto transpirable.



Su precio es de 14,99 euros así que... ¡Date prisa porque se agotan!