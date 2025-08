Parfois agotará YA los pantalones anchos elegantes que las mujeres estilosas llevarán sin parar con cuñas (desde 9,99€)

Cómodos, superestilosos y combinan con todo: así son los pantalones anchos que están arrasando en Parfois. Pero si quieres uno, más vale que no lo pienses mucho, ¡quedan poquitas tallas!

En verano, todo parece favorecernos más. Nos vemos más guapas con nuestra piel bronceada, y nos atrevemos a llevar looks que no requieren mucho esfuerzo, pero que con algo sencillo y elegante son capaces de cambiarlo todo. Tejidos suaves, ligeros, con estampados... Existe una amplia variedad de prendas fresquitas y fáciles de llevar para triunfar en los días de calor.



Por ejemplo, uno de mis imprescindibles en verano son los pantalones anchitos porque sientan genial y me ayudan a crear un look elegante y cómodo sin esfuerzo. A través de la web de Parfois he fichado 7 modelos de pantalones desde solo 9,99 €, que están rebajados hasta el 70 % y son el fondo de armario perfecto para este verano.



¿Lo mejor? No marcan, estilizan y quedan genial en cualquier ocasión. Si hay algo que me ha llamado la atención de todos los modelos es la cinturilla elástica y los tejidos ligeros que hacen que esta prenda siente genial, tengas la edad que tengas. Y si a eso le sumamos el factor precio desde solo 9,99 euros, este nuevo fichaje está más que justificado. Te dejamos nuestros favoritos a continuación, ¡toma nota!

5 pantalones de Parfois rebajados desde 9,99€

De entre todos los modelos que propone Parfois, estos son nuestros favoritos (algunos ya solo están disponibles en una o dos tallas). ¡No te los pierdas!

1. Pantalón fluido con cintura elástica

Disponible en dos colores que no pasan de modo, negro y marrón chocolate, este pantalón es ideal para llevar en verano gracias a su corte recto, fluido, con tejido suave (liocel y rayón). Está a punto de agotarse y lo tienes disponible por solo 9,99 € (antes 32,99 €). Ref.226621_BKXXS.

2. Pantalón fluido con solapas laterales

Para las más estilosas y atrevidas, este pantalón en color mostaza, con lazada y cintura elástica es la pieza perfecta. Solo queda en talla L y puede quedar genial tanto si lo llevas con el top a conjunto como en la imagen, como si optas por un top o camisa básica blanca. ¿Lo mejor? Ahora solo cuesta 12,99€ (antes 25,99€). ¡Corre a por él! Ref.232252.

3. Pantalón recto en marrón chocolate

Si te había gustado el modelo anterior en tonos negros, esta opción en marrón chocolate va a ser otro de tus grandes fichajes. Sienta bien a todas gracias a su corte recto fluido con cintura elástica y consigue ese rollo más relajado para cualquier noche de verano. Ahora está disponible por 9,99€ (antes 32,99€). Ref. 226621_BNXXS.

4. Pantalón de rayas con cintura elástica

Si buscas darle un aire más sofisticado a tu look, pero con un estampado discreto que no pasa de moda, este pantalón de rayas con cintura elástica es para ti. Combina con todo y ya quedan muy poquitas unidades disponibles. Precio actual: 22,99€ (antes: 32,99€). Ref. 232058.

5. Pantalón satinado con bolsillos y cremallera

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Este es, sin duda, mi favorito de la selección. Su color vibrante en tonos teja atrapa todas las miradas y además consigue dar ese aire elegante a cualquier look gracias al satén. Además, cuenta con cintura elástica, lo que hace que este pantalón sea cómodo y siente genial a todas. Precio actual: 9,99€ (antes: 32,99€). Ref. 232448.