Tengo una boda en septiembre y no sé por cuál de estos 5 vestidos de invitada de nueva temporada decantarme (desde 35€)

Lo reconozco: lo que más me gusta de que me inviten a las bodas es poder comprarme un nuevo vestido de Zara para la ocasión. Esta firma de Inditex tiene unos vestidos de invitada que no podrían ser más ideales, elegantes y vistosos por poquito dinero. Tengo dudas entre cinco modelos y no sé muy bien con cuál quedarme, ¿me ayudas? ¡Te los presento!

Cuando tengo una boda, lo reconozco, quiero ser la invitada perfecta. Y si hay una tienda en la que simpre encuentro vestidos preciosos y por 30-40 euros, es Zara.



El problema es que tienen tantos diseños bonitos que es imposible quedarse solo con uno. Estos son los 5 vestidos de invitada by Zara que quiero fichar: 1- Vestido midi asimétrico con detalle de 'bufanda' (35,95 €) Este vestido es mi favorito de la nueva colección de Zara (y creo que es el que va a caer para la boda). El tejido me encanta, se ve de muy buena calidad y viste un montón. Además, el color marrón no es el clásico tono apagado de siempre, sino que tiene un brillo precioso.



El escote es asimétrico y tiene el detalle de la bufanda, que le aporta un toque muy elegante. Tiene frunces a los laterales y estiliza un montón la figura. Su precio es de 35,99 euros. Encuéntralo en la web por la referencia 5029/170/700. 2- Vestido midi halter en amarillo (35,95 €) ¡Me encanta el amarillo en verano! Me parece un tono precioso y que realza el moreno, como este conjunto de Parfois. Es un vestido sencillo y comodísimo, con la tela satinada y viste mucho. Lo que más me gusta es el detalle de la espalda, que es abierta y con lazo, muy elegante.



Aparte del color amarillo, lo hay también en marrón y en negro. Su precio es de 35,99 euros. La referencia del vestido es 1165/164/306. 3- Vestido midi satinado cut out (39,95 €) Estoy enamoradísima de este vestido. Reconozco que tengo muchas dudas entre este y el primero, porque el tono fucsia es espectacular y súper favorecedor. Además, me encanta el detalle del nudo con cut out, muy moderno y favorecedor, sobre todo si estás morena.



El precio es de 39,95 euros, un poquito más caro que los anteriores pero el diseño es bastante trabajado y original. La referencia es 8351/221/630. 4- Vestido midi combinado con plisado (39,95 €) Este vestido con plisado elegante ha sido un top ventas en Zara desde su lanzamiento. Tiene un diseño original y parece de firma, por el detalle del tejido con efecto arrugado combinado con el bajo plisado. Además, el color marsala es una de las tendencias de la temporada.



Por su precio de 39,95 euros, es un gran fichaje para bodas y eventos. De mis favoritos sin duda. La referencia es 5029/154/172. 5- Vestido largo satinado en color oliva (49,95 €) Para salir de los clásicos colores de siempre, el oliva es un tono que me encanta. Es un vestido satinado, muy elegante y que resuelve muchos looks y eventos. Me parece muy ponible y versátil. Además, lo hay en más colores, como amarillo, negro y marrón.



¿Con cuál crees que debería quedarme?