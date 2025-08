Zara rebaja sus vestidos más elegantes, cómodos y fáciles de combinar, ideales para la época de entretiempo. ¿Lo mejor? Puedes hacerte ya con ellos desde 5,99 €. ¡Mira!

Aunque aún estamos en pleno agosto, ya empiezo a pensar en mi fondo de armario de entretiempo. Esa época en la que dudamos si seguir con sandalias, pasar a mocasines o sacar ya los botines. Por eso, quiero aprovecho las rebajas de verano para fichar prendas elegantes y cómodas que me acompañen en la vuelta a la rutina.



Navegando a través de la web de Zara, he encontrado 3 vestidos, todos por menos de 13 € (¡algunos por 5,99 €!), que tienen todo lo que busco para los looks de septiembre: tejidos cómodos, colores que no pasan de moda y ese toque elegante que funciona tanto para la oficina como para un plan de tarde. ¿Los vemos?

3 vestidos de Zara rebajados e ideales para entretiempo

1. Vestido midi de Zara

Disponible en color vino, carbón y negro, este bonito vestido de punto elástico ayuda a conseguir una silueta cómoda, con escote pico, manga larga y un bajo evasé que favorece la figura sin marcar. Es perfecto para llevar en la época de entretiempo por su corte midi que queda genial tanto con botines como con mocasines. ¿Lo mejor? Su precio inicial era de 22,95€ y ahora lo encontrarás rebajado por 5,99€. Ref.4174/154/800.

2. Vestido de cuadros estilo skater

No sé a vosotras, pero a mí el estampado de cuadros en blanco y negro siempre me recuerda a la época de entretiempo y este diseño corto con escote corazón y falda con vuelo es un básico que no puede faltar en tu armario. Te recomendamos combinarlo con mocasines o botines, ¡nos parece ideal! Su precio es de actual es de 5,99€ (antes: 25,95€). Ref. 0085/157/093.

3. Vestido con hombreras en marrón claro

Esta es, sin duda, una de las mayores gangas de la temporada. Se trata de un vestido estructurado, en color marrón claro, con hombreras marcadas y falso bolsillo que le dan un toque elegante y lleno de estilo. El tejido con lana lo convierte en una opción ideal para los primeros días de frío. Ahora cuesta 9,99€ (antes: 59,95€). Ref. 2323/261/730.