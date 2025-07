Soy editora de moda y estos 5 conjuntos rebajados de Zara no faltan en mi maleta (no se arrugan y sientan de lujo)

Salgo mañana de vacaciones y acabo de pasarme por Zara para comprar mis últimos conjuntos de verano para esta temporada. En mi maleta nunca faltan prendas fresquitas para la playa o para hacer turismo, que sean cómodas, en tendencia y vistosas para las fotos. Te comparto los 5 conjuntos súper rebajados de Zara que acabo de fichar (y te prometo que aún quedan tallas).

Siempre que me voy de vacaciones, me paso antes por Zara para cogerme alguna que otra prenda distinta. Ahora que estamos en rebajas, hay conjuntos y vestidos a muy buenos precios. Por unos 100 euros por puedes hacerte con varios conjuntos en tendencia y muy bonitos.



Estos son los que acabo de fichar (y no arrugan nada):

1- Top marrón y falda vainilla con volantes

Buscaba un conjunto fresquito para ir a la playa y este me pareció ideal. Además, en rebajas el precio es inmejorable, porque la falda está rebajadísima por solo 12,99 euros y el top marroncito está en oferta por solo 2,99 euros. Vamos, que me hice este conjunto por 15 euros y la verdad es una pasada de bonito.



Puedes encontrar los productos en Zara online y por ahora hay muchas tallas. El top tiene la referencia 4424/312/700 y la faldita la referencia 5107/401/727.

2- Vestido corto con estampado de flores y nido de abeja

Lo reconozco, ¡me encantan los vestidos! Me parece una de las prendas más cómodas para viajar, porque ocupan poco en la maleta y resuelven un look de diario. Este vestido además es ideal tanto para bajar a la piscina como para ir de paseo. No arruga y el color es muy alegre, por lo que es un fichaje de diez.



Está de rebajas en Zara por solo 12,99 euros y la referencia es 3066/311/114.

3- Top efecto 'globo' con jeans marsala

Estoy enamorada del color marsala y tenía muchas ganas de hacerme con una prenda en este tono. En cuanto vi este pantalón, fue amor a primera vista. ¡El conjunto es precioso! Es ideal para salir de turismo y súper ponible de día o de noche. Además, el top es muy versátil para otros looks.



El top está rebajado por solo 7,99 euros el pantalón a solo 9,99 euros. Vamos, que por menos de 18 euros es un conjunto muy mono y ponible para cualquier momento. También en primavera. La referencia del top es 8372/075/250 y la del pantalón es 3434/630/172.

4- Vestido corto con estampado de flores en rosa/rojo

El estampado de este vestido no podría ser más bonito. Es una cucada en persona y tiene un tejido que no arruga nada. Además, favorece un montón y realza el moreno, como este conjunto de Parfois.



En cuanto lo vi fue un flechazo y además todavía quedan muy tallas. Me parece perfecto para bajar a la piscina o ir a la playa en vacaciones. Su precio es de solo 12,99 euros. La referencia es 2784/038/116.

5- Camisa de rayas 'marinera' con pantalón blanco

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si hay un artículo que no puede faltar en una maleta de verano, es un pantalón blanco o crudo. Es una prenda súper ponible y a la que le puedes sacar mucho partido, tanto para hacer turismo como para bajar a cenar por la noche.



Este conjunto me encanta. Además, el pantalón puedo combinarlo con el top marrón e incuso con el top blanco globo, para un total look. La camisa de rayas está rebajada a 7,99 euros y el pantalón por 9,99 euros, sale todo por menos de 18 euros. Encuentra la camisa por la referencia 2900/624/094 y el pantalón por 6840/056/712.



¡Estoy encantada con las compras! ¿Cuál dirías que es tu conjunto favorito?