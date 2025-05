Paula Echevarría agotará el vestido negro satinado de Primark que parece de invitada por 20 €: disimula tripa y estiliza

A través del perfil de Instagram de la actriz e influencer hemos podido ver uno de sus últimos fichajes estrella: el vestido midi de satén 2 en 1 de Primark que va a arrasar en ventas este verano. ¡Te contamos todos los detalles a continuación!

Paula Echevarría no deja de ser una fuente de inspiración para muchas con sus looks elegantes y llenos de estilo sea la temporada que sea. Esta vez nos ha sorprendido con un vestido elegante de su colección para Primark que promete ser todo un éxito en ventas. Hablamos del vestido negro satinado de efecto 2 en 1 que cuesta solo 20 euros, pero que, por su acabado y diseño, bien podría pasar por un vestido de invitada. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

El vestido de Paula Echevarría x Primark que arrasará en ventas

En una publicación reciente de Instagram, Paula Echevarría ha compartido con sus seguidoras su “outfit check” luciendo este vestido con bailarinas y un bolso de mano en negro también de su colección. El resultado es un look juvenil, fresco y lleno de estilo.

Pero, ¿qué es lo que hace que este look sea especial? Paula demuestra que el estilo no está reñido con el precio, y que con la combinación de las piezas adecuadas se puede conseguir un look impecable sin gastar demasiado.

El conjunto que sienta bien a todas

Además de todas las ventajas anteriormente mencionadas, este vestido negro midi con escote en pico y diseño sin mangas está fabricado con un cuerpo superior que se ajusta perfectamente a la silueta y una falda de satén fluida que cae perfectamente sin marcar, lo que hace que sea una elección ideal para quienes buscan disimular tripa y definir la silueta.



Además, el contraste de texturas entre la parte superior y la falda ofrece un extra de personalidad y elegancia, mientras que el corte “2 en 1” hace que combine con todo: lo puedes llevar con zapatillas, con bailarinas como Paula, con merceditas o incluso tal y como propone la propia marca: con unas sandalias de dedo planas que son pura tendencia.



¿Lo mejor? Solo cuesta 20 euros y su color negro estiliza, combina con todo y permite jugar con los complementos para adaptarlo a ocasiones diferentes.