Prepara tu look perfecto para Navidad y ahorra tiempo con las planchas de Braun

Braun quiere que estas fiestas navideñas el tiempo que pasas planchando tus outfits lo emplees para pasarlo con la familia. ¡Descubre las mejores soluciones de planchado!

Con la Navidad pisándonos los talones, muy probablemente tengas ya pensados todos tus looks para estas fiestas. Da igual si se trata de un vestido con lentejuelas o de un esmoquin, lo realmente importante de estas fechas tan señaladas del año es pasar tiempo de calidad con los que de verdad importan. Por eso, queremos recomendarte las planchas y centros de planchado de Braun, las mejores soluciones para ahorrar tiempo preparando tus looks navideños con el fin de disfrutar más de los tuyos.



Braun es una marca que nos lleva acompañando toda la vida y este año quiere ayudarnos a preparar rápidamente todos nuestros outfits navideños, desde el look de la cena de Navidad, pasando por los últimos retoques del vestido de fiesta de Nochebuena hasta el planchado de la ropa de toda la familia que van a llevar el día de los Reyes Magos. Para ello, Braun nos propone tres dispositivos: una plancha de vapor, una plancha vertical y un centro de planchado. Los tres, tienen un objetivo común: ayudarte a lucir impecable y sin arrugas.



Descubre los productos de Braun Planchado para esta Navidad



Con la TexStyle 9, la CareStyle 7 Pro y la QickStyle 7, Braun lo que se ha propuesto es ayudarte a ahorrar tiempo estas fiestas planchando para que se lo dediques a lo que realmente importa, tu familia. Los tres dispositivos cuentan con una suela bidireccional, la última tecnología de planchado y con varias funciones que te ayudan a eliminar las arrugas en menos tiempo. A continuación, te contamos más sobre el papel tan importante que pueden jugar los tres en tus looks navideños.



Plancha de vapor Braun TexStyle 9

Para lucir tus mejores galas y estar impecable en la cena más importante del año, con la plancha de vapor TextStyle 9 de Braun podrás hacer auténticas maravillas ya que no hay tejido ni prenda que se le resista. Cuenta con 3200 W de potencia máxima, velocidad de planchado rápida y un potente golpe de calor de hasta 260 g/min para decir adiós a las arrugas más rebeldes.



Este modelo de plancha de Braun destaca por incorporar la primera suela FreeGlide 3D del mundo, la cual se desliza superbien hacia atrás y sobre cualquier tejido, incluso, por encima de botones y bolsillos. De hecho, la suela EloxaPlus es la mejor de las que tiene Braun, aunque ahora ha mejorado sus bordes para que llegue a todos los pliegues fácilmente. También cuenta con una punta de precisión que elimina hasta las arrugas más difíciles en zonas como las costuras o los cuellos.



Braun siempre está en todo y, por eso, en su plancha de vapor TexStyle 9 también ha incluido el Sistema AntiClean, un recolector de cal con diseño exclusivo mucho más eficaz que otros modelos anteriores de la marca (como el Braun SI9281BK). Gracias a la plancha de vapor TexStyle 9, ahorrarás energía a la misma vez que tus prendas quedan impolutas ya que este modelo destaca por ahorrar hasta un 70% cuando tiene el Modo Eco en funcionamiento.



Centro de planchado Braun CareStyle 7 Pro

El siguiente dispositivo se trata del centro de planchado más potente de Braun, el CareStyle 7 Pro. Es un centro de planchado perfecto para planchar una gran cantidad de ropa, como los looks completos de la familia, a la velocidad del rayo para que puedas aprovechar ese tiempo con los tuyos. Además, el centro de planchado Braun CareStyle 7 Pro ha sido certificada por Ergocert como la primera plancha ergonómica del mundo. Es perfecta para quitar arrugas en cualquier tipo de tejido y de manera rápida.



También viene con la primera suela FreeGlide 3D del mundo que se desliza hacia atrás perfectamente sobre cualquier obstáculo, como botones o bolsillos. Además, emite un flujo de vapor de 190 g/min y un golpe de vapor de hasta 650 g/min que acaba con arrugas más difíciles muy fácilmente.



Es un centro de planchado muy cómodo y fácil de usar ya que incluye tecnología iMode en un solo toque y sistema de descalcificación Ultimate FastClean para un rendimiento de larga durabilidad.



Plancha vertical Braun QuickStyle 7

Si pasas las navidades fuera de casa y te toca meter la ropa dentro de la maleta, con el inconveniente de que cogen más arrugas, te va a venir fenomenal una plancha vertical con la que puedas hacer retoques de última hora, como la plancha vertical QuickStyle 7 de Braun.



Este dispositivo de planchado incluye la exclusiva tecnología FastSteam de Braun la cual ofrece la ventaja de proporcionar vapor continuamente para que las arrugas se eliminen en menos tiempo. Un punto muy positivo es que puede emitir vapor tanto vertical como horizontalmente, además de calentarse rápidamente (solo en 35 segundos) y de ser extremadamente compacta para que puedas meterla en cualquier hueco.



Otra característica destacable de esta plancha vertical de Braun es que está curvada hacia arriba gracias a la primera tecnología 3D Dual FreeGlide del mundo. También incluye el sistema AntiClean Easy para prolongar la vida útil de este aparato de planchado. Por último, si lo que necesitas es refrescar las prendas rápido, podrás hacerlo en tan solo un minuto.



Como has podido comprobar, da igual el tipo de plancha que necesites, en Braun la tienes disponible. Así que tanto si buscas una plancha de vapor, una plancha vertical o un centro de planchado, ya sabes dónde adquirirla. ¡Di adiós a las arrugas esta Navidad gracias a Braun!