Colas en Lidl por la falda midi elegante, con cintura elástica y en 2 colores que amarán las mujeres de 50 (por 7,99€)

La falda midi es una de las prendas más versátiles y ponibles del verano. Si buscas modelos bonitos y low cost, Lidl ha sacado a la venta una falda midi preciosa que está disponible en dos colores: en verde y con estampado blanco y negro. Es monísima, de algodón puro y estamos convencidas de que te resolverá muchos looks. Su precio es de solo 7,99 euros.

Si quieres renovar tu armario con nuevas prendas y gastando poquito, no te pierdas la nueva colección que ha sacado Lidl y que ya está disponible en tiendas desde el día 21 de julio.



Se trata de unas faldas midi que resultan ideales para el día a día. Tienen bolsillos, resultan cómodas y están confeccionadas en 100% algodón. Sus posibilidades son infinitas, tanto para usar en el diario como para llevar en la maleta a tus próximas vacaciones.



Están disponibles en la web de Lidl y en tiendas. Aunque están causando furor, por el momento todavía quedan algunas tallas disponibles. ¡Hazte con una o con las dos antes de que se agoten!

Lidl tiene las faldas midi básicas más ponibles del verano

La nueva falda midi de Lidl para mujer es una propuesta cómoda y versátil para el diario. Gracias a su cintura elástica, no aprieta y se ajusta súper bien, por lo que estamos convencidas de que se convertirá en un nuevo must have de tu armario.



Un detalle que me encanta es que tiene bolsillos y resulta muy cómoda de llevar. Su altura midi tiene una longitud 7/8 y está confeccionada en algodón puro. Concretamente, aseguran que es un algodón sostenible procedente de África.

A destacar también su fácil mantenimiento y lavado. Como pone en las instrucciones de cuidado, se puede lavar a máximo 40ºC, por lo que no está nada mal. Eso sí, no recomiendan usar secadora, pero ahora en verano puedes dejar secándola al aire sin problema. Se seca rápido.

En verde o con estampado blanco y negro

La falda midi de Lidl se puede comprar en dos colores diferentes. Si buscas un color básico y sufrido, el tono verde es ideal. Además, resulta fácil de combinar con cualquier prenda que te pongas. Por ejemplo, con un top blanco y sandalias negras o marrones.

La versión estampada en blanco y negro también es ideal. Es muy vistosa y puedes combinarla con un top en blanco o en negro, para un look cómodo y bonito para el diario. Es muy ponible.



En cuanto a las tallas, van de la XS a la L. Aunque si es cierto que la L da bastante talla, porque llega hasta la 48. Al ser de cintura elástica, no aprieta y se amolda bien a la figura.



A mí personalmente me gusta en ambos colores, porque son versátiles y dan mucho juego para combinarlos con tops blancos o negros.

Su precio es de 7,99 euros

Estas faldas midi de Lidl están disponibles para comprar en sus tiendas por 7,99 euros. Es un gran precio, porque una falda similar en otras tiendas podría costarnos fácilmente 25 o 30 euros.



Está disponible para su compra en tiendas físicas u online. Si prefieres la segunda opción, cómprala hoy y recíbela entre el jueves y el lunes. La referencia del producto es p82169.