Soy redactora de moda y no me escondo: yo también he caído rendida a los pantalones 'boxer' este verano y me encantan

Lo admito: yo también he sucumbido al encanto de los pantalones 'boxer' para este verano. Sí, esos pantalones que alguna vez fueron considerados exclusivamente ropa interior masculina se han convertido en una de mis prendas favoritas de la temporada. No solo son increíblemente cómodos, sino que también ofrecen una versatilidad que nunca imaginé. ¿Quieres saber por qué me tienen tan enamorada?

En uno de esos días en los que había quedado con una amiga y no sabía qué ponerme, se me ocurrió ni más ni menos que probarme unos pantalones boxer de mi padre a estrenar para darle el toque chic y lleno de estilo a mi look. Y es que, amiga, salir en ropa interior a la calle se ha convertido en la mejor opción y en la favorita de muchas influencers. Sí, sí, tal cual lo lees. Lo bien que esta prenda se adapta a cualquiera de tus looks es clave de esta tendencia.



Lo mejor de todo es que los pantalones boxer están en una gran variedad de colores y estilos, lo que permite que puedas encontrar fácilmente la versión que mejor se adapte a tu estilo. En mi caso, soy fan de los cuadros vichy en verano y al ver este modelo confeccionado en algodón logré crear el look fresquito y perfecto para los días calurosos de verano, sin sacrificar sacrificar a la elegancia.



A continuación, te cuento cómo saqué partido a este look y dónde puedes encontrar estos pantalones 'boxer'. ¡Sigue leyendo! Mi look favorito con pantalones boxer Para lograr un look elegante y cómodo al mismo tiempo, opté por combinar los pantalones 'boxer' con cuadros vichy en azul oscuro de H&M con una camisa básica blanca que le daba el toque elegante y de estilo al conjunto. Como te comentaba, los pantalones 'boxer' son tan versátiles que permiten crear infinidad de looks con básicos de tu armario. ¡Me encantan! Cuáles son mis pantalones 'boxer' favoritos para este verano A continuación, te enseño mis pantalones 'boxer' favoritos para este verano, que te van a ayudar a crear conjuntos llenos de estilo al mismo tiempo que irás fresquita y muy cómoda. ¡Mira, mira! 1. Pantalones 'boxer' a rayas de H&M Estos pantalones bóxer en tejido de algodón con cintura elástica, perneras largas y cierre de botón son ideales para verano. Tienen un ajuste elástico que permite que puedas ir cómoda y ligera en los días más cálidos. Además, su estampado a rayas en tonos azul clarito le da un toque de dulzura y elegancia a cualquiera de tus outfits. 2. Pantalón 'bóxer' Primavera Sound de Pull & Bear Este short tipo bóxer de estilo pijamero de la colección Primavera Sound de Pull&Bear con cintura elástica ancha y confeccionado en tejido 100% algodón, también se convierte en uno de mis favoritos para verano. Puedes combinarlo con camisa o camiseta blanca para darle un toque chic a tu outfit y potenciar el bronceado. ¡Es ideal! 3. Pantalón 'bóxer' con cuadros vichy de Uniqlo NEWS

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes? Como te comentaba, me declaro fan incondicional de los cuadros vichy y este modelo en tonos marrón clarito de uniqlo me ha robado el corazón. Son ligeros y tienen bolsillos laterales que le dan el toque de estilo a la prenda. ¡Me encantan!