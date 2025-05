Estos vestidos midi fresquitos no pasan de moda y siguen siendo una pieza clave del fondo de armario de primavera-verano. En Springfield hemos fichado cinco modelos rebajados desde solo 12,99 €, que combinan estilo y confort. ¡Mira, mira!

El calor aquí ya está aquí y, como cada año, empiezo a buscar prendas fresquitas y cómodas que tanto apetecen en verano. No sé tú, pero yo cada vez valoro más esas piezas ligeras que me ayuden a lidiar mejor el calor sin renunciar al estilo. Y justo ahí entran en juego los vestidos midi, holgaditos… y lo mejor de todo, ahora están rebajados en Springfield. De hecho, he fichado cinco modelos ideales desde solo 12,99€. ¡No te los pierdas!



5 vestidos midi elegantes y fresquitos rebajados en Springfield

A continuación, te dejamos nuestra propuesta de vestidos elegantes y fresquitos de Springfield para afrontar mejor el calor de verano. ¿Lo mejor? Están rebajados desde 12,99 euros. ¡Mira, mira!

1. Vestido camisero de rayas

Este vestido camisero de manga corta con vuelta y trabilla es ideal para verano. El estampado de rayas verticales estiliza la figura, mientras que el cinturón a juego permite definir la silueta. Tiene cuello camisero y botones delanteros, lo que lo convierte en una prenda muy cómoda y fácil de combinar para el día a día. Antes costaba 39,99 euros y ahora... ¿Solo 12,99€! (Ref. 7959056).

2. Vestido midi camisero de lino con estampado floral

Con un toque fresquito y muy elegante, este vestido midi de lino con estampado floral es ideal para enfrentar los días más calurosos. Su precio era de 39,99 euros y ahora está disponible en la web de la marca por 27,99 euros. ¡Corre que vuela! (Ref. 7959005).

3. Vestido midi camisero con cinturón de lino a juego

Disponible en la web en dos tonos neutros que combinan con todo como beige y kaki, este vestido midi es un básico ideal para los días de calor. Está confeccionado en lino y tiene una manga corta caída con vuelta, cuello camisero con escote abierto y una falda con vuelo. Además, el cinturón de lazo a juego permite ajustarlo a la cintura. ¡Es ideal! Precio: 27,99 euros (antes: 45,99 euros). Referencia: 7959007.

4. Vestido midi con estampado de limones

Con un toque mediterráneo, este vestido midi de manga cortita y estampado de limones sobre fondo neutro es ideal para darle un aire alegre a tus conjuntos veraniegos. Tiene un escote en V con detalle de lazo, un corte debajo del pecho que estiliza la figura y una falda con vuelo que aporta un extra de movimiento. ¿Lo mejor? Está rebajado con el 30% de descuento y ahora cuesta 25,19 euros. Ref. 8959499. ¡No te lo pierdas!

5. Vestido midi con escote

Este vestido lo tiene todo para situarse entre tus favoritos: es ligero, cómodo y sienta genial. De corte midi y sin mangas, destaca por su escote en V con frunces, volantes en los hombros y una cintura plisada con goma en la espalda. Ahora cuesta 27,99 euros (antes: 39,99€). ¡Corre a por él! (Ref. 7959049)