Estos vaqueros de Lidl por menos de 15 euros son lo más trendy del otoño (y se adaptan a todo tipo de cuerpos)

La llegada de una nueva temporada siempre invita a revisar el armario y hacernos con las nuevas tendencias, renovar algunos de nuestros modelos y adquirir algunos básicos. Un pantalón vaquero nunca puede faltar en cualquier época del año porque con unas botas altas, unos mocasines o unas bailarinas y una buena chaqueta o blazer te van a sacar de más de un apuro.

El supermercado Lidl tiene varios modelos disponibles, pero hay uno en particular que nos encanta. Ya sabéis que la moda de Lidl con su marca Esmara nos sorprende gratamente de vez en cuando, como el vestido camisero que te propusimos hace unos días. Hoy queremos llamarte la atención sobre este jean de Esmara porque aúna calidad, precio y tendencia. Es de pierna ancha y talle alto, por lo que te alargará las piernas. Además está confeccionado con un material 86 % algodón, 12 % poliéster y 2 % elastano. Gracias a este pequeño porcentaje de elastano, la prenda se adapta a todas las curvas aportando un confort óptimo.

El pantalón es más ajustado en la zona de la cadera y los muslos y se mantiene recto a partir de la rodilla dando un toque años 70 muy elegante.

Tendencia a precio excepcional

Una pierna ancha nos permite confinarlo con botas y estar bien abrigadas los días de más frío y con una camisa blanca básica tenemos un lienzo que podemos acompañar con diferentes accesorios para lograr un look más o menos chic según la ocasión. Además son tendencia este otoño porque son el punto medio entre el pantalón pitillo y los vaqueros anchos y son los más favorecedores, atemporales y discretos.

Lidl tiene el mismo modelo en dos colores, azul o negro y ambos con 5 grandes bolsillos que te resultarán de lo más útiles. Gracias a su gran porcentaje de algodón, además, resultan muy suaves al tacto, por lo que será un placer llevarlos. La empresa Lidl destaca que es un algodón proveniente de África, elaborado a partir de cultivos eficientes y sostenibles para proteger el medio ambiente mientras luchan contra la pobreza ¿qué más se puede pedir?.

Desgraciadamente para las que no se han hecho todavía con el suyo, el jean está siendo todo un éxito y se encuentra agotado online, por lo que te tocará desplazarte a tu supermercado a comprobar si tienen tu talla ( de la 38 a la 48). Si consigues encontrarlo solo informarte que Lidl recomienda no lavar a más de 40ºC, no usar lejía y planchar como máximo a 150ºC. Si decides secarlo en secadora es importante que selecciones un programa suave a un máximo de 60ºC. Todo esto al increíble precio de 14,99€, así que si lo encuentras merece la pena tomar uno en cada color ¿verdad? ¡no dejes escapar esta ganga! No te arrepentirás de ir a hacer la compra esta semana.