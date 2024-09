Lidl se pasa el juego con el vestido camisero elegante que afina cintura por 9,99€ y combinarás con botines este otoño

Este básico te sacará de muchos apuros y te verás estupenda y sofisticada

Encontrar el look perfecto para ir a la oficina puede resultar abrumador. Hoy te traemos la propuesta de Lidl que se convertirá en tu básico imprescindible y que es tendencia este otoño invierno: el vestido camisero. Por supuesto, además de triunfar en la oficina te quedará como un guante para ir a pasear, con amigas o de compras con unas sencillas zapatillas blancas y una chaqueta denim. Si un día quieres elevar tu look no dudes en sustituir el cinturón que trae por otro más elegante con salones a juego y blazer y te dará un aire fresco y sofisticado, ¡es tan cómodo que no querrás ponerte otra cosa!

En esta temporada fresquita, la mejor propuesta que te hacemos es que en vez de llevarlo con sandalias te pongas unas medias debajo y botines para un estilo sencillo, todoterreno y cómodo. Aunque también se puede llevar con botas altas, éstas quedan mejor con los vestidos más cortos, mientas que los diseños al tobillo lucen más sofisticados con unos botines.

El vestido que te traemos lo tienes que buscar en la sección de moda de tu supermercado Lidl. Está elaborado con fibras de origen natural que lo hacen especialmente suave y con textura crepé. Tiene cuello solapa, manga larga que termina en puños con botones y abertura central con una tira de botones continua. Viene con cinta para la cintura extraíble y del mismo color que ayuda a marcar la silueta y afinar tu cintura.

Además, al ser de corte fluido y tobillero (largo 3/4) consigue un efecto estilizador de la figura. Está disponible en dos colores, uno en estampado en blanco con diferentes tonos de marrón que es bastante atrevido pero menos versátil y más difícil de combinar. El segundo color que han sacado es nuestro favorito, el negro. El modelo negro monocromático es perfecto de fondo de armario y va bien con cualquier abrigo que te quieras poner, además, es indiscutible que es más discreto y elegante para vestir en situaciones formales y acompañarlo con cinturones y botines de colores llamativos. El precio de cualquiera de los dos es de 9,99€.

Estos vestidos forman parte de la nueva Colección Casual Autum de Esmara que te permitirá vestir de manera elegante y a un precio ajustado con prendas como estas que se convertirán en tus básicos de cada día.

Gracias a su composición 100% viscosa será también un modelo que podrás seguir llevando en primavera con unas bailarinas. Salen a la venta junto con el resto de la colección hoy 13 de septiembre, así que como siempre, te aconsejamos que te acerques a tu tienda cuanto antes o que hagas tu pedido online por solo 3,99€ de gastos de envío.