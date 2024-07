Lidl liquidará el vestido midi de ganchillo que amarán las mujeres de 50 para combinar con bolso y sandalias de rafia

La cadena de supermercados alemana trae una prenda que no puede faltar en tu armario

La estética ibicenca siempre se pone de moda en verano; los colores blancos y el crochet son perfectos para ir a la playa, quedar con amigas o ir a un concierto de lo más elegante y fresquita. Hemos encontrado el vestido Lidl que cumple con todos los requisitos, porque es tendencia, es muy cómodo y económico.

Lidl vuelve a sorprendernos

Lidl trae este verano muchos básicos imperdibles, como su colección hype, su vestido de encaje o las sandalias top ventas. Ahora suman a su catálogo este vestido de ganchillo que está arrasando en ventas. La cadena se caracteriza por su eficiencia operativa, optimización de costos y la simplificación de la experiencia de compra para sus clientes. Sus tiendas son de diseño funcional y sencillo, pero en sus promociones semanales nos sorprenden con productos con una relación calidad precio inmejorable.

Cada verano traen diferentes prendas que se vuelen imprescindibles en nuestro armario y ahora llega el vestido ibicenco. Se trata de un vestido midi de crochet semitransparente, pero que lleva un forro para que no se vea tu ropa interior, por lo que no debes preocuparte. El material exterior y el forro, ambos están hechos de 100% poliacrílico, por lo que garantizan durabilidad y resistencia, asegurando que esta pieza atemporal te acompañe por muchas temporadas.

Con escote de pico pronunciado, aberturas laterales y en tirantes. Es muy fresquito y está disponible en tres colores, beige, burdeos y negro y solo por 11,99€ para lucir estilo sin derrochar una fortuna. Hay disponibles tallas desde la XS a la L, pero están arrasando, así que si quieres hacerte con uno de ellos no tardes en desplazarte a tu supermercado Lidl más cercano.

Look de día o noche con el vestido de crochet

Este diseño, además de moderno también es muy versátil y lo puedes combinar con sandalias planas para un look casual con tus amigas durante el día o con tacones y algunos accesorios para una cena un poco más sofisticada. Por si quieres el look completo de Lidl, no dejes pasar la ocasión de hacerte con su bolsa de playa imitación de esparto y unas de sus sandalias con hebillas y tendrás el estilismo completo por muy poco dinero.

