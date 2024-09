Adiós burdeos: este el nuevo color que dominará la moda este otoño-invierno 2024

Con el inicio de la temporada de otoño-invierno 2024, es habitual ver cómo nuevas tendencias de moda emergen con fuerza, y el cambio de armario se convierte en una oportunidad para refrescar nuestro estilo. Aunque el burdeos ha sido una de las tonalidades preferidas durante estas épocas, un nuevo color se ha ganado su lugar como el más buscado y deseado.

El marrón chocolate, el rojo intenso y, por supuesto, el burdeos, han estado presentes en nuestras colecciones de otoño, pero el verde ha irrumpido con fuerza, quitando protagonismo a todos los anteriores. En particular, los tonos de verde caqui y oliva están ganando popularidad rápidamente y prometen estar en todas partes este otoño. Según un estudio de Stylight, la búsqueda de ropa en tonos verdes ha aumentado un 32% en comparación con el año pasado, convirtiéndose en el color de referencia de esta temporada.

Las prendas de la temporada

Mientras nos preparamos para los días más fríos, no es solo el color lo que marca tendencia. Las prendas de esta temporada se caracterizan por su comodidad y su estética chic. Veremos un resurgir de los mocasines, las botas altas con tacones finos y las bailarinas, que siguen manteniéndose en el podio de los favoritos.



En el ámbito del calzado deportivo, las zapatillas como las SL72 de Adidas o las 9060 de New Balance están en la cúspide de la tendencia, combinando estilo con comodidad.

Cómo incorporar el verde en tus looks

Si te atrae el verde, pero no sabes cómo llevarlo, aquí tienes algunas ideas. Para los más atrevidos, un total look en verde caqui o verde oliva —ya sea con blazer y pantalón o con un mono— es una apuesta ganadora. Otra opción es combinar diferentes tonalidades de verde en un mismo conjunto para lograr un look monocromático, perfecto para quienes buscan un estilo elegante y contemporáneo.



Para quienes prefieren un enfoque más sutil, incorporar este color a través de una sola prenda fuerte, como una chaqueta, o mediante accesorios, como un par de botas o un bolso, es la alternativa ideal. Lo importante es hacer que el verde se adapte a tu estilo personal y te haga sentir cómodo y seguro.