Porque andar con tacones puede ser fácil siempre y cuando apuestes por el bienestar y la calidad. Estos son los zapatos que añadirán estilo a tu armario en cualquier ocasión. ¿Y tú, cuál eliges?

Las búsquedas del término ‘zapato cómodo’ han aumentado en los últimos cinco años en un 70 %. Sobre todo este incremento se ha notado de forma considerable tras 2020. Varios años después, el interés por utilizar un calzado confortable continúa. Eso sí, no solo se busca un mayor desahogo en los pies, sino también un modelo con el que crear distinción.

La importancia de un buen calzado

Seguramente habrás escuchado esa clásica frase de “para lucir, hay que sufrir”. Pues bien, ya ha quedado totalmente obsoleta. Ahora para vestir bien y tener estilazo, no hay que sufrir nada. Al contrario, lo ideal es ir muy cómoda, sentirse uno mismo y llevar lo mejor posible el look. Esto, por supuesto, también implica cuidar el calzado tanto si vas a la oficina, tienes un plan con amigas o te vas de fin de semana a la boda de algunos amigos.



A largo plazo, el uso prologando de zapatos de mala calidad puede incluso ocasionar problemas. Para una buena amortiguación, nada como un calzado que puedas usar de 9 a 9 sin sentir molestia. En eso, son especialistas en Geox, quienes llevan años creando modelos de zapatos que se adaptan de forma increíble al pie y que una vez los pruebas, ya no querrás otros. ¿Su secreto? La utilización de tecnologías que permiten caminar y caminar horas luciendo un calzado elegante y al mismo tiempo con una pisada agradable. Entre algunas de estas tecnologías que usan desde la firma se encuentra Walk Pleasure incorporada en algunos de sus zapatos de tacón. A partir de ahora no le tendrás miedo a los zapatos con altura. En Geox han creado la suela Ultra Confort, impermeable, transpirable y fabricada con doble material. Se trata de una suela con bastante amortiguación que aumenta la sensación de bienestar y además son elegantísimos.



La nueva colección de Geox que te espera esta Primavera-Verano 2023 es todo un sueño. Calzado con personalidad, tendencia, versátil y apto para aguantar durante muchas horas sin sufrir gracias a sus plantillas ultrasuaves. La marca italiana es una de las más buscadas por el diseño y el bienestar sin renunciar al confort.

Los nuevos zapatos de Geox que respiran diseño

¿Pero qué encontrarás en la nueva colección? Modelos muy femeninos, modernos, transpirables, con diseños muy diferentes y perfectos para cualquier ocasión. Desde la marca han pensado en todo tipo de planes que puedes tener este verano para producir una colección muy variada. Colores neutros, otros tonos pastel y diferentes tipos de altura para que elijas el tacón que más se adapta a tus necesidades.



En definitiva, ahora es el momento de hacer una cosa: elegir los zapatos que no te abandonen durante toda la temporada. ¡Se convertirán en tus favoritísimos! Tanto es así, que no dudarás en compartir con tus amigas algunos de estos zapatos. Descubre qué plan va contigo y elige el modelo que te acompañará toda la temporada.¡Comenzamos !

Comodidad y estilo en el trabajo

Cuando comienza el buen tiempo apetece hacer más planes, pero eso no significa que dejes de lado algunas de tus responsabilidades. Entre semana, seguramente toca trabajar y lidiar también con algunos recados. Si te apetece ir elegante, cómoda y con estilo apuesta por un calzado en color ‘nude’.. Se convertirán en tus favoritos de lunes a viernes, ya vayas con un ‘total look’ en blanco y tejido de lino, como con unos vaqueros, camiseta básica y gabardina.



La mejor elección es recurrir a los zapatos de salón Faviola. Es un modelo con el que ganarás altura y además, es transpirable e impermeable. Cuenta con un tono muy versátil. Es una opción muy acertada, ya que combina prácticamente con todo. El detalle en la parte delantera, le aporta el toque más sofisticado.

Días de reuniones con un tacón sensato

Para esos interminables días de reuniones, toca bajar algunos centímetros y apostar por un calzado más sensato. Sobre todo si tienes un día donde el reloj inteligente no para de acumular pasos, nada como elegir el New Eraklia 50. Es una sandalia de tacón cuadrado y a todo confort. Es elegante, sobria y disponible en tres colores muy versátiles como es el azul, el blanco y el negro.

Invitada a una boda o evento especial

Cuando llega el fin de semana, y encima toca boda o evento especial, hay que elegir un zapato que acompañe el ‘outfit’. Esto a veces es tan complicado, que se deja la elección del calzado para el final. Sin embargo, puede que no te ocurra después de ver el zapato de tacón New Eraklia 80. Es un zapato bicolor e ideal para lucir en la temporada de buen tiempo. Está disponible en cuatro tonalidades: pistacho/mostaza, negro, rosa/crudo y el clásico camel.