El clon low cost del traje navideño de Letizia está en H&M y arrasará en fiestas entre las mujeres elegantes de 50

Letizia nos sorprende siempre con sus looks que son todo tendencia. Recientemente, en su última aparición pública, nos ha robado el corazón con su última elección de estilo: un precioso traje rojo de la firma Sézane, perfecto para la temporada más mágica del año. Sin embargo, en Enfemenino hemos encontrado un clon low cost de H&M que nos ha encantado y es perfecto para mujeres elegantes de 50. ¿Lo vemos?

No hay nada como un traje compuesto por americana y pantalón fluido para lucir elegante y fabulosa en cualquier evento. Y si no, que se lo digan a la reina Letizia, que recientemente nos ha sorprendido con un precioso traje de la firma Sézane, que ha captado la atención de todos. Pero eso no es todo, porque desde Enfemenino hemos fichado el clon low cost de Letizia en H&M, y el look al completo está disponible por menos de 65 euros.



Lo cierto es que este traje lo tiene todo para triunfar en fiestas y su corte fluido sienta bien a todas. De hecho, podría ser perfectamente la prenda estrella de las mujeres elegantes de 50 para esta Navidad. ¿Lo vemos?

El conjunto de traje de H&M perfecto para Navidad

H&M siempre nos sorprende con su amplia propuesta de prendas y accesorios perfectos para todo tipo de cuerpos, gustos y necesidades. Esta vez hemos prestado atención al traje rojo compuesto por americana y pantalón fluido que vimos recientemente a Letizia en su última aparición pública. Este modelo en concreto se compone de una preciosa americana de doble botonadura por tan solo 34,99 euros (Ref. nº:1232584010) y un precioso pantalón fluido con corte recto por 29,99 euros (Ref. nº:1245809005) que sienta bien a todas.





© H&M Americana See album

¿Cómo combinó el traje rojo Letizia?

En su última aparición pública antes de Navidad en Cuenca, Letizia optó por llevar un traje de color rojo que combinó con piezas en tono ‘nude’, concretamente una blusa satinada y unos botines de ante con tacón sensato. Además, eligió un bolso acolchado y con el logo de Adolfo Domínguez, un accesorio con cadena que guarda en su armario desde 2013. ¡Nos parece ideal!