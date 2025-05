Lidl arrasa con las sandalias elegantes que parecen de firma de lujo por solo 13,99 €: cómodas y en 3 colores tendencia

Si te gusta el calzado tanto como a mí y estás al día de las últimas tendencias al mejor precio, no puedes perderte uno de los últimos lanzamientos de Lidl. Se trata de una versión de las icónicas sandalias Hermès que siguen triunfando con la llegada del verano. Te contamos todo a continuación, ¡sigue leyendo!

El verano está a la vuelta de la esquina y no dejamos de pensar en calzado cómodo y fresquito para sobrellevar mejor los días más calurosos de esta temporada. Así ha sido como, navegando a través de internet, he encontrado estas sandalias elegantes que no pasan de moda en la colección de moda Esmara de Lidl. Sí, sí, como lo estás leyendo. Están disponibles a por solo 13,99€ y en tres colores tendencia. Su diseño en color marrón y su suela plana hacen que puedas llevarlas allí donde quieras y las combines con cualquier tipo de prenda. Descubre todos los detalles a continuación, ¡son ideales!

Las sandalias de Lidl que respiran lujo silencioso

Fabricadas con cuero de curtiembres certificadas por el Leather Working Group, estas sandalias cumplen con el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Con una suela ligera de TPR, son la combinación perfecta de elegancia, sostenibilidad y confort. El supermercado alemán las tiene disponibles en tres colores tendencia: negro, marrón y dorado. Elijas el color que elijas, cualquiera de las propuestas que ofrece la marca quedará genial con todo tipo de prendas de verano y además potenciará tu bronceado.



Ahora están disponibles por 13,99 euros y están causando furor entre las principales seguidoras de las ofertas de Lidl. Así que corre a por ellas porque... ¡Se agotan rápido!

Cómo puedes combinar las sandalias de Lidl

Además de las sandalias, el supermercado alemán pone a tu disposición otras prendas de ropa fresquitas y llenas de estilo para lidiar mejor con los días calurosos de verano. A continuación, te dejamos algunas propuestas que además quedan genial con cualquiera de las sandalias mencionadas anteriormente. ¿Lo mejor? Algunas de las prendas están disponibles desde 4,99 euros. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!

1. Camiseta oversize para mujer

Esta camiseta oversize para mujer de Lidl es ideal para verano. Su diseño de corte extragrande, ayuda a combatir mejor el calor e ir más fresquita en los días más cálidos. La tienes disponible en varios colores y por menos de 5 euros. ¡No te la pierdas!

2. Pantalón culotte de lino

No hay duda de que los pantalones culotte de lino son una de las prendas favoritas para verano. ¿El motivo? Su diseño holgadito y fluido nos permite ir cómodas y fresquitas sin renunciar al estilo. Y ahora, podrás encontrar este pantalón en Lidl y por solo 9,99 euros. ¿A qué esperas para ficharlo?

3. Vestido de tirantes con estampado animal print

Otra de nuestras propuestas que puedes fichar en Lidl para llevar las sandalias planas tipo Hermès, es este vestido largo con tirantes de cuello para atar y un estampado animal print muy estiloso. Todo por 9,99 euros. ¡Ideal!