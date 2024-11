Paula Echevarría agotará en horas la trenca más elegante de Primark que las pijas llevarán 24/7 este invierno 2025

Este invierno, las amantes de la moda tienen una nueva prenda que captará su atención, y viene directa de Primark. Paula Echevarría ya la tienda: la trenca más elegante de la temporada, y todo apunta a que será un sold out en cuestión de horas. ¿Lo mejor? Es la mezcla perfecta entre elegancia y comodidad, el uniforme ideal para las que buscan ir impecables 24/7 sin complicarse. Prepárate, porque este invierno 2025 promete abrigarte con mucho estilo... ¡Y con precios low cost!

Con la llegada de los días más fríos, pocas prendas son tan icónicas como la trenca. Elegante y no pasa de moda: la trenca es perfecta para mantenerte abrigada con estilo, se ha convertido en la favorita de las mujeres que buscan combinar funcionalidad y moda. Este año, hemos encontrado una que nos ha conquistado, y no es otra que la que luce Paula Echevarría en uno de sus posts más recientes, ¡directamente desde Primark!



Por solo 40 euros y disponible en tres colores ideales —gris, negro y marrón claro—, esta trenca promete convertirse en la estrella de la temporada. A continuación, te contamos todos los detalles para que elijas tu favorita antes de que desaparezca de las tiendas. ¡Toma nota!

La trenca de Paula Echevarría que está causando furor en redes

La trenca de Primark que luce Paula Echevarría reúne todos los elementos clásicos que amamos en esta prenda, pero con un toque moderno que la hace imprescindible:

1. Diseño elegante: esta prenda cuenta con capucha para protegerte del frío, prácticos bolsillos de parche para llevar lo esencial y los icónicos cierres de muletilla que aportan ese aire atemporal que nunca pasa de moda.

2. Está compuesta de materiales de calidad:

Exterior: 100 % poliéster, resistente al frío y fácil de mantener.

100 % poliéster, resistente al frío y fácil de mantener. Forro del cuerpo: Mezcla de 68 % poliéster, 22 % algodón y 10 % viscosa, que garantiza calidez y comodidad.

Mezcla de 68 % poliéster, 22 % algodón y 10 % viscosa, que garantiza calidez y comodidad. Forro de las mangas: 100 % poliéster, ideal para mayor aislamiento.

3. Precio imbatible: Todo esto por solo 40 euros. Disponible en tres colores que combinan con todo —gris, negro y marrón claro—, esta trenca es perfecta para acompañarte todo el invierno. Una prenda que combina funcionalidad, elegancia y ese toque clásico que no puede faltar en tu armario

© Primark Trenca gris Primark See album

Cómo combinar la trenca de Primark con estilo

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si quieres sacarle el máximo partido a tu trenca y lucirla con estilo, toma nota del look de Paula Echevarría. La actriz e influencer ha optado por combinar la trenca en color marrón claro con unos pantalones vaqueros clásicos, una camisa azul impecable y una chaquetita de punto con estampado de rombos, perfecta para añadir un toque retro y chic al conjunto.



El broche final lo ponen unos zuecos de borreguito, que no solo son plena tendencia, sino que también aportan comodidad y ese aire desenfadado al look.